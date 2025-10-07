Ozzy Osbourne évekkel ezelőtt sem akart már élni

A halála előtt Ozzy Osbourne megrázó vallomást tett egészségügyi állapotáról és mentális összeomlásáról kamerák előtt. Elmondása szerint fájdalmai olyan mértéket öltöttek, hogy olykor azt kívánta, bárcsak meghalna. A legendás zenész új dokumentumfilmjében őszintén beszél a Parkinson-kórral folytatott küzdelméről, a rengeteg műtétjéről, valamint arról, hogyan próbálta megőrizni méltóságát és elméje épségét a legnehezebb időkben is.
Ozzy Osbourne halála előtt az egészségi állapota rohamosan romlott. A Sötétség hercege a hamarosan megjelenő dokumentumfilmjében, az Ozzy: No Escape from Now-ban részletesen beszélt arról, milyen testi és lelki megpróbáltatásokon ment keresztül. A 2019-es nyaki műtét után fémlemezeket ültettek be a gerincébe, azonban az eljárás során idegi károsodások léptek fel nála, ami további súlyos fájdalmakhoz vezetett. Ozzy Osbourne felesége, Sharon Osbourne úgy fogalmazott:
Vannak napok, amikor azt kívánja, bárcsak meghalna. Olyan sok fájdalma van, hogy már nem bírja tovább.
A műtét után Ozzy Osbourne Parkinson-kór diagnózisát is nyilvánosságra hozta, amit már 2003 óta tartott titokban. Bár ő maga nem tartotta halálos ítéletnek a betegséget, a fizikai kínok és a mozgáskorlátozottság fokozatosan egyre jobban megviselték.
A dokumentumfilmben Ozzy őszintén beszél depressziójáról, mentális állapotáról, és arról, hogy sokszor a teljes kilátástalanság határán állt:
A gondolat, hogy nem fogok koncertezni, nagyon depresszióssá tett. Most antidepresszánsokat szedek. Egy ponton már k.rvára készen álltam arra, hogy kinyírjam magam, de aztán elgondolkodtam, és azt mondtam magamnak: 'Mi a faszról beszélsz?' Mert ismerve magam, félig megtenném, és félig halott lennék. Úgy értem, nem halnék meg, érted? Ez az én szerencsém.
Továbbá hozzátette, több alkalommal érezte úgy, hogy már nem jelent értéket családja számára, és csak terhet ró rájuk. Egy ponton bocsánatot is kért Sharon-tól a kamerák előtt, amiért 'teherként' él vele. Ozzy Osbourne barátja, Billy Morrison a dokumentumfilmben úgy fogalmaz, hogy megrázó volt látni, hogyan veszítette el az erőt a korábban energiát sugárzó rocksztár. Ozzy Osbourne fia, Jack Osbourne, pedig elmondta, hogy szerinte a hibás orvosi beavatkozások is hozzájárultak apja állapotának romlásához, és jogosan érezhette úgy, hogy kiszolgáltatottá vált.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.