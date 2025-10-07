Ozzy Osbourne évekkel ezelőtt sem akart már élni

A halála előtt Ozzy Osbourne megrázó vallomást tett egészségügyi állapotáról és mentális összeomlásáról kamerák előtt. Elmondása szerint fájdalmai olyan mértéket öltöttek, hogy olykor azt kívánta, bárcsak meghalna. A legendás zenész új dokumentumfilmjében őszintén beszél a Parkinson-kórral folytatott küzdelméről, a rengeteg műtétjéről, valamint arról, hogyan próbálta megőrizni méltóságát és elméje épségét a legnehezebb időkben is.

Ozzy Osbourne-t a fizikai fájdalmak és mozgáskorlátozottság fokozatosan egyre jobban megtörték (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

Ozzy Osbourne nem akart már élni

Ozzy Osbourne halála előtt az egészségi állapota rohamosan romlott. A Sötétség hercege a hamarosan megjelenő dokumentumfilmjében, az Ozzy: No Escape from Now-ban részletesen beszélt arról, milyen testi és lelki megpróbáltatásokon ment keresztül. A 2019-es nyaki műtét után fémlemezeket ültettek be a gerincébe, azonban az eljárás során idegi károsodások léptek fel nála, ami további súlyos fájdalmakhoz vezetett. Ozzy Osbourne felesége, Sharon Osbourne úgy fogalmazott:

Vannak napok, amikor azt kívánja, bárcsak meghalna. Olyan sok fájdalma van, hogy már nem bírja tovább.

A műtét után Ozzy Osbourne Parkinson-kór diagnózisát is nyilvánosságra hozta, amit már 2003 óta tartott titokban. Bár ő maga nem tartotta halálos ítéletnek a betegséget, a fizikai kínok és a mozgáskorlátozottság fokozatosan egyre jobban megviselték.

Ozzy Osbourne depresszióval küzdött

A dokumentumfilmben Ozzy őszintén beszél depressziójáról, mentális állapotáról, és arról, hogy sokszor a teljes kilátástalanság határán állt:

A gondolat, hogy nem fogok koncertezni, nagyon depresszióssá tett. Most antidepresszánsokat szedek. Egy ponton már k.rvára készen álltam arra, hogy kinyírjam magam, de aztán elgondolkodtam, és azt mondtam magamnak: 'Mi a faszról beszélsz?' Mert ismerve magam, félig megtenném, és félig halott lennék. Úgy értem, nem halnék meg, érted? Ez az én szerencsém.

Ozzy Osbourne bocsánatot kért a feleségétől, amiért teher volt neki (Fotó: Ed Crisostomo / Northfoto)

Ozzy Osbourne nem akart teher lenni a családjára

Továbbá hozzátette, több alkalommal érezte úgy, hogy már nem jelent értéket családja számára, és csak terhet ró rájuk. Egy ponton bocsánatot is kért Sharon-tól a kamerák előtt, amiért 'teherként' él vele. Ozzy Osbourne barátja, Billy Morrison a dokumentumfilmben úgy fogalmaz, hogy megrázó volt látni, hogyan veszítette el az erőt a korábban energiát sugárzó rocksztár. Ozzy Osbourne fia, Jack Osbourne, pedig elmondta, hogy szerinte a hibás orvosi beavatkozások is hozzájárultak apja állapotának romlásához, és jogosan érezhette úgy, hogy kiszolgáltatottá vált.