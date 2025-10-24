Összetört Kim Kardashian, sokkoló orvosi diagnózist kapott

A „The Kardashians” hetedik évadának premierjében, amelyet csütörtökön mutattak be, a Kim Kardashian felhívta legidősebb nővérét, Kourtney Kardashiant, miután az orvosok felfedeztek nála egy apró aneurizmát, vagyis egy vérér falának kidudorodását, kitágulását, az agyában.
Az orvosok elmagyarázták, hogy az aneurizmát stressz is kiválthatja. A 45 éves sztár, aki négy gyermeket nevel közösen ex férjével, Kanye Westtel. Kim Kardanshian úgy véli, hogy a házasságuk felbomlása és a feszült válás okozta stressz is közrejátszhatott az állapot kialakulásában - írja a PageSix.
A valóságshow-sztár és Kanye West 2014 és 2022 között voltak házasok. A Grammy-díjas rapper azóta is nyíltan beszél a nehéz közös szülői viszonyról, és többször bírálta ex feleségét. Idén márciusban Kanye West azzal vádolta meg a Kardanshian-családot, hogy korlátozzák szülői jogait, miután heves kritikát kapott azért, mert lányát, Northot szerepeltette egy Sean „Diddy” Combs-szal közös dalban. (Diddy ekkor éppen börtönben volt, emberkereskedelem és prostitúció vádjával.)
A híres rapper akkor az X-en (korábbi Twitteren) közzé tett egy bejegyzést, amiben ezt írta:
„Nem csak látni akarom a gyerekeimet. Fel akarom nevelni őket. Beleszólást akarok abba, hova járnak iskolába, kik a barátaik, hol alszanak, és hogy a lányaim viselnek-e rúzst vagy parfümöt. Mindezeket a jogokat elvették tőlem a Kardashian-klán, a Hulu, a Disney, és a mögöttük álló nagyobb terv, amely a „gondosan kiválasztott fekete gyerekeket” akarja eszközként használni a fekete közösség befolyásolására.”
A rapper később azt is kijelentette, hogy a gyermekeivel való találkozás olyan, mintha börtönlátogatáson venne részt. A csütörtöki epizódban Kim azt is elárulta, ahogyan arról korábban is beszámoltunk, hogy kapcsolatuk idején Stockholm-szindrómában szenvedett.
Nagyon sokáig képes voltam ezt elrejteni. Mindig úgy éreztem, mintha egy kicsit Stockholm-szindrómás lennék: mindig sajnáltam őt, mindig meg akartam védeni, és segíteni akartam neki
- mondta Kim.
