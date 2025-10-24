Összetört Kim Kardashian, sokkoló orvosi diagnózist kapott

A „The Kardashians” hetedik évadának premierjében, amelyet csütörtökön mutattak be, a Kim Kardashian felhívta legidősebb nővérét, Kourtney Kardashiant, miután az orvosok felfedeztek nála egy apró aneurizmát, vagyis egy vérér falának kidudorodását, kitágulását, az agyában.

Kim Kardashian megrázó diagnózist kapott Fotó: Agence / Bestimage / Northfoto

Kim Kardashian szerint Kanye West tette tönkre az egészségét

Az orvosok elmagyarázták, hogy az aneurizmát stressz is kiválthatja. A 45 éves sztár, aki négy gyermeket nevel közösen ex férjével, Kanye Westtel. Kim Kardanshian úgy véli, hogy a házasságuk felbomlása és a feszült válás okozta stressz is közrejátszhatott az állapot kialakulásában - írja a PageSix.

A valóságshow-sztár és Kanye West 2014 és 2022 között voltak házasok. A Grammy-díjas rapper azóta is nyíltan beszél a nehéz közös szülői viszonyról, és többször bírálta ex feleségét. Idén márciusban Kanye West azzal vádolta meg a Kardanshian-családot, hogy korlátozzák szülői jogait, miután heves kritikát kapott azért, mert lányát, Northot szerepeltette egy Sean „Diddy” Combs-szal közös dalban. (Diddy ekkor éppen börtönben volt, emberkereskedelem és prostitúció vádjával.)

A híres rapper akkor az X-en (korábbi Twitteren) közzé tett egy bejegyzést, amiben ezt írta:

„Nem csak látni akarom a gyerekeimet. Fel akarom nevelni őket. Beleszólást akarok abba, hova járnak iskolába, kik a barátaik, hol alszanak, és hogy a lányaim viselnek-e rúzst vagy parfümöt. Mindezeket a jogokat elvették tőlem a Kardashian-klán, a Hulu, a Disney, és a mögöttük álló nagyobb terv, amely a „gondosan kiválasztott fekete gyerekeket” akarja eszközként használni a fekete közösség befolyásolására.”

A rapper később azt is kijelentette, hogy a gyermekeivel való találkozás olyan, mintha börtönlátogatáson venne részt. A csütörtöki epizódban Kim azt is elárulta, ahogyan arról korábban is beszámoltunk, hogy kapcsolatuk idején Stockholm-szindrómában szenvedett.

Nagyon sokáig képes voltam ezt elrejteni. Mindig úgy éreztem, mintha egy kicsit Stockholm-szindrómás lennék: mindig sajnáltam őt, mindig meg akartam védeni, és segíteni akartam neki

- mondta Kim.