Majdnem lebénult George Clooney! Hallucinációktól szenvedett a világsztár

A szívtipró színész sokszor kockáztatta már az egészségét a karrierje érdekében. Nem elég, hogy George Clooney 15 éve él együtt egy súlyos, sok esetben halálos betegséggel, 20 évvel ezelőtt bemutatott sikerfilmje, a Sziriána 2004-es forgatásán kis híján lebénult az egyik kaszkadőrjelenet forgatása alatt.

A George Clooney filmek kiemelkedő darabja a Sziriána (Fotó: Warner Bros. Pictures)

George Clooney hallucinált

A sztár egy kaszkadőrjelenetet vett fel az olajpiac korrupt és veszélyes világában játszódó filmhez, amikor az egyik felvétel során a színész egy nagyot esett. A balesetet nehezítette, hogy Clooney-nak jelentős súlyfelesleget kellett felszednie a szerephez, a hírek szerint legalább 20 kilót kapott fel. Az esés azonban így még nagyobb erővel érte a színészt, aki súlyos gerincsérülést szenvedett.

Az akkor 44 éves szupersztár egy hónapig nem hagyhatta el az ágyat, ami azonban egy valóságos rémálom volt számára. Súlyos migrénektől szenvedett, sőt hallucinációi is voltak a gerincsérüléstől. A sztár állapotát végül csak egy műtét segítségével tudták stabilizálni. A színész emiatt az Ocean's Twelve - Eggyel nő a tét című film promóciós körútjának jelentős részéről lemaradt, így Brad Pitt és a Sziriánában szintén szereplő Matt Damon tartották a frontot Julia Roberts és a mostanában újra reflektorfényben tündöklő Catherine Zeta-Jones társaságában.

George Clooney Oscar-díjat kapott az alakításáért (Fotó: Warner Bros. Pictures)

Clooney az egy hónapos rehabilitáció után végül befejezte a jeleneteit, bár a producereknek volt egy B-terve: eredetileg Harrison Fordot akarták Bob Barnes szerepére szerződtetni, de ő visszautasította a felkérést. Később a most 83 éves legenda élete legroszabbb döntésének nevezte a szerep passzolását. Fordnak minden oka megvolt erre, nem csak hatalmas siker lett a politikai thriller, de Oscar-díjat hozott George Clooney-nak, aki élete alakítását nyújtotta a filmben. A sztárt évekkel később kérdezték a balesetről, és a maga fanyar humorával csak annyit mondott: