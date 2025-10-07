Zaklató vette célba Harry herceget: „Ez nagyon gyorsan tragédiába torkollhat ”

Harry herceg Londonban sem maradt védelem nélkül, s mint kiderült szükség is volt rá, ugyanis egy ismert zaklatója közel merészkedett a herceghez.

Harry herceget megkörnyékezte egy ismert zaklatója, emiatt felmerült a kérdés: biztos, hogy jó ötlet a lecsökkentett biztonsági személyzet?

Fotó: Amy Katz / Northfoto

Harry herceg még nagyobb veszélyben van, mint eddig

Egy, a herceghez mániákusan ragaszkodó nő kétszer is megközelítette Harry herceget legutóbbi, Egyesült Királyságban tett látogatása során – számolt be róla a brit sajtó. Szeptember 9-én a nő bejutott egy „biztonságos zónába” egy londoni szállodában, ahol Harry a WellChild-díjátadón vett részt. Két nappal később ismét feltűnt, ezúttal a Centre for Blast Injury Studies épületénél Nyugat-Londonban, ahol csak a herceg saját stábja tartózkodott – rendőri jelenlét nélkül. A nő neve egy olyan listán szerepel, amelyet egy magánelhárító cég állított össze Harry személyes biztonsági csapatának, és amely azokat az embereket tartalmazza, akik kóros megszállottságot mutatnak a herceg iránt. Mentális állapota ismeretlen, de állítólag korábban is követte őt a világ különböző pontjaira –

még 2024 májusában, a Harry és Meghan által tett nigériai látogatáson is felbukkant.

Harry azóta is nehezen viseli, hogy 2020-ban megvonták tőle és feleségétől a közpénzből finanszírozott rendőri védelmet, miután bejelentették, hogy visszalépnek a királyi feladatoktól és az Egyesült Államokba költöznek. „Nehéz volt lenyelni” – mondta korábban, amikor a döntést a Royal and VIP Executive Committee hozta meg. A herceg idén tavasszal jogi úton is megtámadta a döntést, de a bíróság elutasította kérelmét. Ugyanakkor a londoni Metropolitan rendőrség önként vállalta, hogy egyetlen napra – a WellChild-gála idejére – személyi védelmet biztosít számára. A döntés nem a belügyminisztérium vagy a királyi család kérésére született, hanem azért, mert az esemény nagy nyilvánosságot kapott, és sok gyermek vett rajta részt. A védelmet azonban csak aznapra kapta meg, a további napokra saját költségén kellett gondoskodnia biztonságáról – ez pedig állítólag mélyen elkeserítette.

Egy közeli barát szerint Harryt „óriási bűntudat” gyötri amiatt, hogy híressége másokat is veszélybe sodorhat. A történtek csak tovább erősítették aggodalmait, hogy brit földön sincs teljes biztonságban.

Nem két irodai dolgozónak kellene plusz szempárként figyelnie vagy testpajzsként működnie – ez nagyon gyorsan tragédiába torkollhat

– mondta a forrás.