Zaklató vette célba Harry herceget: „Ez nagyon gyorsan tragédiába torkollhat ”

Harry herceg Londonban sem maradt védelem nélkül, s mint kiderült szükség is volt rá, ugyanis egy ismert zaklatója közel merészkedett a herceghez.
Egy, a herceghez mániákusan ragaszkodó nő kétszer is megközelítette Harry herceget legutóbbi, Egyesült Királyságban tett látogatása során – számolt be róla a brit sajtó. Szeptember 9-én a nő bejutott egy „biztonságos zónába” egy londoni szállodában, ahol Harry a WellChild-díjátadón vett részt. Két nappal később ismét feltűnt, ezúttal a Centre for Blast Injury Studies épületénél Nyugat-Londonban, ahol csak a herceg saját stábja tartózkodott – rendőri jelenlét nélkül. A nő neve egy olyan listán szerepel, amelyet egy magánelhárító cég állított össze Harry személyes biztonsági csapatának, és amely azokat az embereket tartalmazza, akik kóros megszállottságot mutatnak a herceg iránt. Mentális állapota ismeretlen, de állítólag korábban is követte őt a világ különböző pontjaira –
még 2024 májusában, a Harry és Meghan által tett nigériai látogatáson is felbukkant.
Harry azóta is nehezen viseli, hogy 2020-ban megvonták tőle és feleségétől a közpénzből finanszírozott rendőri védelmet, miután bejelentették, hogy visszalépnek a királyi feladatoktól és az Egyesült Államokba költöznek. „Nehéz volt lenyelni” – mondta korábban, amikor a döntést a Royal and VIP Executive Committee hozta meg. A herceg idén tavasszal jogi úton is megtámadta a döntést, de a bíróság elutasította kérelmét. Ugyanakkor a londoni Metropolitan rendőrség önként vállalta, hogy egyetlen napra – a WellChild-gála idejére – személyi védelmet biztosít számára. A döntés nem a belügyminisztérium vagy a királyi család kérésére született, hanem azért, mert az esemény nagy nyilvánosságot kapott, és sok gyermek vett rajta részt. A védelmet azonban csak aznapra kapta meg, a további napokra saját költségén kellett gondoskodnia biztonságáról – ez pedig állítólag mélyen elkeserítette.
Egy közeli barát szerint Harryt „óriási bűntudat” gyötri amiatt, hogy híressége másokat is veszélybe sodorhat. A történtek csak tovább erősítették aggodalmait, hogy brit földön sincs teljes biztonságban.
Nem két irodai dolgozónak kellene plusz szempárként figyelnie vagy testpajzsként működnie – ez nagyon gyorsan tragédiába torkollhat
– mondta a forrás.
Neil Basu, a brit terrorelhárítás volt vezetője „hibának” nevezte, hogy a herceg esetében nem készült hivatalos kockázatelemzés. Mint mondta, Harry ismertsége miatt
a veszélyeztetettsége inkább nőtt, mint csökkent,
és a legnagyobb fenyegetést épp az ilyen „fixált” egyének jelentik. A herceg továbbra is teljes körű biztonsági felülvizsgálatot követel, miután a 2019-es legmagasabb, hetes szintről fokozatosan megfosztották védelmétől – annak ellenére, hogy több embert is börtönbe zártak már ellene irányuló erőszakos fenyegetések miatt. Az eset újra ráirányította a figyelmet arra, mennyire kiszolgáltatottá vált Harry, miután kilépett a királyi rendszerből – és milyen veszélyeket hordoz magában, ha egy világszerte ismert közszereplő biztonsága politikai döntések függvénye lesz.
