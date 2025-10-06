Harry herceg hatalmas hibát követett el – most mindene veszélyben van

Újabb botrány kavarta fel a brit királyi család életét, miután Harry herceg legutóbbi nyilatkozata hatalmas hullámokat vetett a palota falain belül. Sokan úgy vélték, hogy a herceg és III. Károly király teázása végre a békülés első lépése lehet – ám most úgy tűnik, Harry mindent elrontott.

Harry herceg újra célkeresztben?

Fotó: PA / Northfoto

A találkozó különösen jelentős volt, hiszen ez volt az első alkalom, hogy apa és fia személyesen is találkoztak, mióta a királyt 2024 elején rákkal diagnosztizálták. A családi béke azonban nem tartott sokáig: Harry egyes források szerint túl hivatalosnak érezte az összejövetelt, és bár egy megható ajándékot – gyermekeiről, Archie-ról és Lilibetről készült fényképet – adott át, az esemény után mégis kemény hangú közleményt adott ki.

Ebben azt állította, hogy

„Egyes források szándékosan próbálják aláásni az apa-fiú kapcsolatot”

A palotában ez a kijelentés óriási felháborodást váltott ki. Királyi bennfentesek a Mirror-nak elmondták, hogy „szomorúak és értetlenül állnak” Harry reakciója előtt, hiszen a háttérben mindenki azon dolgozott, hogy a kapcsolatot helyrehozzák.

A BBC korábbi királyi tudósítója, Jennie Bond szerint Harry most óriási hibát követett el:

„Ez egy rendkívül kényes, törékeny kapcsolat, amelyet a nyilvánosság előtt nem lenne szabad feszegetni. Talán jobban tette volna, ha ezúttal hallgat.”

Bond úgy véli, Harry túl hamar reagált, amikor szóvivőjén keresztül cáfolni próbálta a sajtóértesüléseket.

„Bármilyen nyilatkozat csak még több figyelmet von a magánbeszélgetésre. Márpedig ez éppen az, amire most a legkevésbé van szükség.”

A palota állítólag abban reménykedett, hogy a békülés apró lépéseit nem kíséri sajtóvihar, ám Harry újabb megszólalása ismét nyilvános csatatérré változtatta a családi viszonyokat.

Bennfentesek szerint Károly király még mindig reménykedik a kapcsolat helyreállításában, de a mostani incidens újabb repedést okozott a bizalomban. Egy biztos: a királyi családban a legapróbb mondat is vihart kavarhat – és ezúttal Harry szavai ismét elindították azt a vihart, amelyet talán már senki sem tud lecsendesíteni.