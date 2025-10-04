Rejtett üzenet a királyi családtól: Harry hercegnek szólt a burkolt fricska

Újabb találgatások tartják lázban a brit közvéleményt: a rajongók szerint a brit királyi család több tagja is burkolt üzenetet küldött Harry hercegnek azzal, hogy a hét során feltűnően hasonló, szürke színű öltönyben jelentek meg hivatalos eseményeken.
A megfigyelők szerint Katalin hercegné, III. Károly király és Anna hercegnő egyaránt szürke öltönyt viselt, amit sokan nem tartanak véletlennek. A rajongók azonnal összekapcsolták a jelenséget Harry korábbi megjegyzéseivel, amikor a palota tanácsadóit „szürke öltönyösöknek” nevezte, akiket azzal vádolt, hogy akadályozzák a családi békülést.
Harry herceg nemrég járt az Egyesült Királyságban, ahol egy rövid, alig egyórás teára ült le édesapjával, Károly királlyal. Bár a találkozót sokan a kapcsolat rendezésének első lépéseként értelmezték, a herceg állítólag elégedetlen és csalódott volt, mert úgy érezte, a találkozó „túl hivatalosra” sikerült, szinte mintha egy állami látogatás lenne, tudta meg a Mirror.
Eközben a közösségi médiában egyre több rajongó osztja meg a véleményét a szürke öltönyök mögötti szándékról. „Szürke öltönyök mindenütt – ez bizony nem véletlen” – írta egy felhasználó az X-en. Más szerint:
„A királyi család humora zseniális, így üzennek Harrynek, hogy ők diktálják a feltételeket.”
A találgatások különösen annak fényében erősödtek fel, hogy Harry és apja viszonya továbbra is feszült. Egyes beszámolók szerint a herceg úgy érzi, a palota névtelen tisztviselői szándékosan próbálják meghiúsítani a kibékülést.
A hivatalos források ugyanakkor kitérnek a kérdések elől, és hangsúlyozzák: a király és fia kapcsolata kizárólag kettejük ügye. Az viszont biztos, hogy a szürke öltönyös egybeesés újabb adalék a brit monarchiát körülvevő rejtélyek és intrikák sorában.
