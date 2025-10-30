Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Alfonz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Harry herceg aggódik a gyermekeiért, Meghan Markle hibát követett el

Harry herceg
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 30. 12:00
LilibetArchie hercegMeghan Markle
Meghan Markle mindig minden alkalommal odafigyel arra, hogy gyermekeit védje a közösségi médiában. Most azonban hibát követett el: Harry herceg épp tököt faragott, amikor feltűntek a háttérben a gyerekek, tisztán kivehető arccal.
Bors
A szerző cikkei

Harry herceg korábban már kifejtette aggodalmát a gyermekei iránt. A herceg és felesége Meghan Markle mindig odafigyelnek arra, hogy a gyermekek arca ne látszódjon a közösségi média felületeire feltöltött videókon, képeken. Most azonban Meghan hibát követett el - a gyerekek arcai tisztán kivehetőek voltak a videóban.

Harry herceg, Meghan Markle
A sussexi pár mindig is odafigyelt arra, hogy gyermekeiket megvédjék a nyilvánosságtól. Harry herceg nem csak a magánéleti szféra miatt, hanem félelmei miatt is óvja a gyermekeit 
Fotó: PA /  Northfoto

Harry herceg számára fontos, hogy óvja a gyerekeit a reflektorfénytől

Meghan Markle és Harry herceg mindig is óvták gyermekeiket a nyilvánosságtól, és most az is kiderült, hogy ennek nemcsak a magánélet védelme az oka, hanem egy mélyebb, aggasztó félelem is áll a háttérben. A sussexi pár számára elsődleges, hogy a hat éves Archie és a négy éves Lilibet minél tovább élhessenek a reflektorfénytől távol, de a hétvégén véletlenül mégis megmutatták őket. - írta a Mirror

Meghan egy ártalmatlannak szánt videót osztott meg az Instagramon, amelyben férje, Harry éppen egy tököt faragott halloweenre. Úgy tűnik, a hercegné csak a férjét szerette volna megmutatni, ám a háttérben röviden feltűntek a gyerekek arcai is, amint a kertben játszottak. Amint Meghan észrevette a hibát, azonnal törölte a videót, majd egy új, szerkesztett verziót töltött fel, amelyben már nem látszik Archie és Lilibet.

A pár már korábban is világossá tette, hogy szeretnék megóvni gyermekeiket a média nyomásától és a királyi családot övező folyamatos figyelemtől. Ám a döntés mögött nem csupán a magánszféra iránti vágy húzódik, hanem Harry mélyen gyökerező félelme is. A herceg egy, a PEOPLE magazinnak nyilatkozó forrása szerint nem azért nem mutatja meg a gyerekeit, mert rejtegetni akarja őket, hanem mert védeni szeretné a biztonságukat. Attól tart, hogy a hírnevük miatt könnyen célponttá válhatnának, és nem akarja, hogy félelemben éljenek.

Meghan korábban is megosztott képeket gyermekeikről, de mindig úgy, hogy az arcuk ne legyen felismerhető – például hátulról fotózva, vagy emoji segítségével kitakarva. Még a Disney Parkban tett kirándulásukról készült képeken is ügyelt erre. A források szerint ez a szigorú óvatosság a jövőben sem fog változni, legalábbis addig, amíg a gyerekek elég idősek nem lesznek ahhoz, hogy maguk dönthessenek arról, mit szeretnének megmutatni a világnak.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu