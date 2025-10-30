Harry herceg aggódik a gyermekeiért, Meghan Markle hibát követett el

Harry herceg korábban már kifejtette aggodalmát a gyermekei iránt. A herceg és felesége Meghan Markle mindig odafigyelnek arra, hogy a gyermekek arca ne látszódjon a közösségi média felületeire feltöltött videókon, képeken. Most azonban Meghan hibát követett el - a gyerekek arcai tisztán kivehetőek voltak a videóban.

A sussexi pár mindig is odafigyelt arra, hogy gyermekeiket megvédjék a nyilvánosságtól. Harry herceg nem csak a magánéleti szféra miatt, hanem félelmei miatt is óvja a gyermekeit

Fotó: PA / Northfoto

Harry herceg számára fontos, hogy óvja a gyerekeit a reflektorfénytől

Meghan Markle és Harry herceg mindig is óvták gyermekeiket a nyilvánosságtól, és most az is kiderült, hogy ennek nemcsak a magánélet védelme az oka, hanem egy mélyebb, aggasztó félelem is áll a háttérben. A sussexi pár számára elsődleges, hogy a hat éves Archie és a négy éves Lilibet minél tovább élhessenek a reflektorfénytől távol, de a hétvégén véletlenül mégis megmutatták őket. - írta a Mirror.

Meghan egy ártalmatlannak szánt videót osztott meg az Instagramon, amelyben férje, Harry éppen egy tököt faragott halloweenre. Úgy tűnik, a hercegné csak a férjét szerette volna megmutatni, ám a háttérben röviden feltűntek a gyerekek arcai is, amint a kertben játszottak. Amint Meghan észrevette a hibát, azonnal törölte a videót, majd egy új, szerkesztett verziót töltött fel, amelyben már nem látszik Archie és Lilibet.

A pár már korábban is világossá tette, hogy szeretnék megóvni gyermekeiket a média nyomásától és a királyi családot övező folyamatos figyelemtől. Ám a döntés mögött nem csupán a magánszféra iránti vágy húzódik, hanem Harry mélyen gyökerező félelme is. A herceg egy, a PEOPLE magazinnak nyilatkozó forrása szerint nem azért nem mutatja meg a gyerekeit, mert rejtegetni akarja őket, hanem mert védeni szeretné a biztonságukat. Attól tart, hogy a hírnevük miatt könnyen célponttá válhatnának, és nem akarja, hogy félelemben éljenek.

Meghan korábban is megosztott képeket gyermekeikről, de mindig úgy, hogy az arcuk ne legyen felismerhető – például hátulról fotózva, vagy emoji segítségével kitakarva. Még a Disney Parkban tett kirándulásukról készült képeken is ügyelt erre. A források szerint ez a szigorú óvatosság a jövőben sem fog változni, legalábbis addig, amíg a gyerekek elég idősek nem lesznek ahhoz, hogy maguk dönthessenek arról, mit szeretnének megmutatni a világnak.