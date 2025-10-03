"Mégis megtörtént" – Döbrösi Laura olyat vállal be, amit eddig még sosem mert megtenni – Exkluzív interjú!

Csütörtökön startol el a hazai filmszínházakban a 2017-ben a Mindenki című rövidfilmjéért Oscar-díjjal kitüntetett magyar rendező következő műve, az Egykutya. A humorral fűszerezett, csontig hatoló dramedy plakátjának tetejéről ugyan Deák Kristóf neve köszön vissza, azonban a négy régi barát újbóli, sorsfordítónak bizonyuló találkozásának története már azelőtt számtalanszor megelevenedett a színpadon, a PopUp Produkció előadásában, hogy a fiatal direktor felbukkant volna a projekt környékén. Varga Lóránt színdarabjának szereplői, Tenki Dalma, Bakonyi Alexa, Tóth Károly és Döbrösi Laura a moziverzióban is helyet kaptak, utóbbival pedig nem sokkal a film premierje előtt a Borsnak lehetősége adódott egy mélyebb interjúra.

Döbrösi Laurára és társaira többet nem kell várni, az Egykutya premiere ugyanis e hét csütörtökre esik (Fotó: ACG – Egykutya)

Döbrösi Laura szerint az Egykutya című filmet mindenkinek látnia kell

A mozipremier előtt néhány héttel, szeptember 5. és 13. között megrendezett miskolci CineFestről az Egykutya nem távozott üres kézzel. Deák Kristóf filmje közönségdíjas lett ezen a rangos, nemzetközi moziünnepen, a tragikomédia főhősnője, Döbrösi Laura pedig a Borsnak elárulta, mit is jelent számukra közönségkedvencnek lenni, és miért ennyire lényeges ez a kitüntetés:

Felemelő érzés, és főleg pont ennél a filmnél különösen meghatározó ez a díj, mert azt érezzük, hogy olyan dolgokat mondunk ki ebben a filmben, amire nagyon sok embernek szüksége van, hogy hallja. Ezért irtó fontos visszajelzés az, hogy átment a mondanivaló. Az Egykutya könnyed, de nem könnyen emészthető film, nagy mélységei vannak. A fő üzenete, hogy soha nem késő helyre tenni az életedet.

– kezdte az interjút a színésznő, aki azt is hozzátette, a színpadi mű filmre adaptálásában számára az volt a legkülönlegesebb, hogy végre nem képzeletbeli díszletek között játszhatták el a történetüket, az eddig csak “odaképzelt” lakásba végre fizikailag is beléphettek.

Az interjú során természetesen muszáj volt kitérnünk a rendezőre, Deák Kristófra is, aki már nem először dolgozott együtt Döbrösivel, hiszen a színésznő a 2021-es Az unoka című thrillerben is központi szerepet kapott az Oscar-díjas direktortól. A Mindenki és a Foglyok rendezőjét az Egykutya főszereplője szerint az különbözteti meg a többi rendezőtől, akikkel korábban dolgozott, hogy Deák több teret enged a színészi kreativitásnak.

Ő egy nagyon demokratikus rendező, aki szeret közösen dolgozni a színészeivel, és nem fél feladatokat bízni ránk. Nagy mozgásteret enged, de egyúttal pontosan tudja, mit akar, és azt ki is hozza belőlünk, ráadásul egyetlen hangos szó nélkül.

− Döbrösi hozzátette, hogy bár már nem először dolgozott együtt az Oscar-díjas direktorral, egyelőre még nem esett szó egy újabb közös projektről, de örülne neki, ha a közeljövőben külföldön forgató Deák Kristóf őt is vinné magával az új produkcióba.