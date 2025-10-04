Megdöbbentő tragédia: Meghalt a fiatal TikTok-sztár, anyja szívszorító videót tett közzé

Megdöbbentő hír rázta meg a közösségi médiát: 28 éves korában elhunyt Jacinda Jenkins, a több mint 200 ezer követővel rendelkező TikTok-influenszer. A tragédiát édesanyja, Emily Kocik erősítette meg, aki egy könnyfakasztó videóban számolt be lánya haláláról.

Anyja közölte a lesújtó hírt, meghalt a TikTok sztár.

Fotó: Pexels

„Ez életem legnehezebb feladata. Csak azt szeretném, ha mindenki úgy emlékezne rá, amilyen valójában volt – nagy szívű, kedves, mindig segítőkész, még akkor is, ha ő maga küzdött”

– mondta az összetört édesanya a közösségi oldalon.

Jacinda Pennsylvania államban, Lewis Townban született, és az utóbbi években hatalmas népszerűségre tett szert TikTokon, ahol főként divattal, életmóddal és anyasággal kapcsolatos tartalmakat osztott meg. Emellett saját vállalkozása is volt: a Harper’s Haven Boutique, amelyben egyedi készítésű pólókat és hajgumikat árusított Etsy és Shopify platformokon.

Az influenszer két kislány édesanyja volt, Harper és Dax, akik most anya nélkül maradtak. Édesanyja hangsúlyozta:

„Nincs itt az ideje hibást keresni, nincs kérdés, amit most meg kellene válaszolni. Csak emlékezzünk rá úgy, ahogy valóban volt.”

A tragédia különösen azért megrázó, mert mindössze néhány nappal Jacinda halála előtt derült ki, hogy egy másik TikTok-sztár, a mindössze 21 éves Jennifer Nicole Rivas is elhunyt. A közösség így rövid időn belül két fiatal tehetséget veszített el, írja a Mirror.

A rajongók ezrei gyászolják Jacindát, akinek halála újabb emlékeztető arra, milyen törékeny az élet, és milyen mély nyomot hagyhat egy-egy influenszer az online közösségekben.