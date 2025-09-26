Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Most jött: kórházba került a magyar színész, rablás áldozata lett

rablás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 12:58
Az arcán sérült meg súlyosan.
Elismert színész próbálta rablók útját állni Szombathelyen, azonban súlyos sérülés és kórház lett a vége. Történt ugyanis, hogy szeptember 25-én délután rablás történt egy helyi élelmiszerboltban, ahol a boltvezető ugyan tetten érte az elkövetőket, de nem tudta megállítani őket. Ekkor próbált közbelépni Horváth Ákos színművész, aki ugyan segíteni próbált a boltosnak, végül súlyos sérüléseket szenvedett.

Így derült ki, hogy elismert színész az áldozat

A történtekről először a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság adott ki közleményt, ott azonban még nem közölték a sérült személy kilétét. Nemrég azonban a Weöres Sándor Színház hivatalos közösségi oldalán megerősítette, az áldozat a társulat ismert művésze, Horváth Ákos, akit szerencsére már kiengedtek a kórházból.

Szombathelyen szeptember 25-én, a Paragvári utcai üzletben történt rablási kísérlet során társulatunk tagja, Horváth Ákos színművész sietett az eladók segítségére. A támadók ekkor súlyosan bántalmazták: többször fejbe rúgták, és válogatás nélkül ütötték. Ákost a mentők kórházba szállították, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseit ellátták. Szeretnénk mindenkit megnyugtatni: Ákost a kórházból kiengedték. Bár sérülései, különösen az arcán, megrázóak, a történteket erővel és méltósággal viseli. Büszkék vagyunk rá, hogy nem maradt közömbös, hanem a jogtalanul bántalmazottak és fenyegetettek védelmére kelt egy veszélyes helyzetben. Továbbra is hisszük, hogy közösségként akkor vagyunk erősek, ha kiállunk egymásért, különösen, ha valaki kiszolgáltatott helyzetbe kerül!

- adta hírül a társulat.

 

