"Teljesen tökéletes volt" - Elhunyt a Waczak szálló sztárja, így reagált John Cleese

Szomorú hír érkezett, ugyanis kiderült, hogy elhunyt a Waczak szálló sztárja, Prunella Scales, aki 93 éves volt. A színésznő a brit televíziózás egyik ikonikus alakjának számított, leginkább Sybil Waczak karaktereként emlékezhet rá a magyar közönség – de persze rengeteg más munkájával is maradandót alkotott a pályafutása során, még BAFTA-díjra is jelölték.

Balra Prunella Scales, a legmagasabban pedig John Cleese / Fotó: AFP

A Monty Python legendája, John Cleese, aki a Waczak szállóban is szerepelt Prunella Scales mellett, így reagált a színésznő halálára: