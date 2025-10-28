BékemenetKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
"Teljesen tökéletes volt" - Elhunyt a Waczak szálló sztárja, így reagált John Cleese

Waczak szálló
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 28. 15:22
gyászJohn Cleese
Prunella Scales 93 éves volt.

Szomorú hír érkezett, ugyanis kiderült, hogy elhunyt a Waczak szálló sztárja, Prunella Scales, aki 93 éves volt. A színésznő a brit televíziózás egyik ikonikus alakjának számított, leginkább Sybil Waczak karaktereként emlékezhet rá a magyar közönség – de persze rengeteg más munkájával is maradandót alkotott a pályafutása során, még BAFTA-díjra is jelölték.

Balra Prunella Scales, a legmagasabban pedig John Cleese / Fotó: AFP

A Monty Python legendája, John Cleese, aki a Waczak szállóban is szerepelt Prunella Scales mellett, így reagált a színésznő halálára:

Annyira szomorú. Pru egy igazán csodás komikus színésznő volt. Mostanában több jelenetet is megnéztem a Waczak szállóból, miközben egy könyvön dolgoztam. Jelenetről jelenetre teljesen tökéletes volt. Nagyon kedves hölgy volt, aki az életének nagy részét bocsánatkéréssel töltötte. Cukkoltam is emiatt. Nagyon-nagyon kedveltem.

 

 

