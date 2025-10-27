BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
A Monty Python legmagasabb tagja 86 éves lett: John Cleese ma ünnepli születésnapját

2025. október 27.
Jogot tanul, de egy sokkal komolytalanabb karriert választott a Monty Python társulat legmagasabb tagja. John Cleese 86. születésnapja van, íme a komikus karrierjének legfontosabb mérföldkövei.
Ma ünnepli 86. születésnapját a Monty Python csoport legendája, a brit komikus, John Cleese. A közönség főként olyan klasszikus komédiafilmekből ismerheti, mint a Brian élete vagy a Gyalog galopp. A jeles alkalomból most összegyűjtöttük karrierje legfontosabb mérföldköveit.

John Cleese már gyerekkorában felfedezte, hogy semmi nem érdekli jobban a vicceknél (Fotó: ZUMA Press)
John Cleese és a Monty Python 

John Cleese már egészen fiatalon rájött, hogy mindene a humor és a komédia. Diákévei alatt már vicceket gyűjtött és rövid szkeccseket írogatott. Az egyetemen ismerkedett meg Graham Chapmannel, akivel a Footlights egyetemista komikuscsoportban tevékenykedtek, és később a Monty Pythonban is együtt szerepeltek. Szintén ekkortájt találkozott Terry Gilliammel, aki ugyancsak Python tag lett. Cleese az egyetem után egy ideig Amerikában próbált szerencsét, majd visszatérve az Egyesült Királyságba, a BBC-nél helyezkedett el. 1969-ben készült el a Monty Python repülő cirkusza, mely kijelölte a társulás ikonikussá vált abszurd humorát és sajátos stílusát, ami minden későbbi produkciójuk jellemzőjévé vált.

A Monty Python társulat egyik alapítótagja (Fotó: Entertainment Pictures)
Gyalog galopp 

Az első komolyabb önálló Monty Python film, a Gyalog galopp a társulat egyik legismertebb és legtöbbet idézett filmjévé vált. A BBC első körben elkaszálta a projektet, mert felháborítóan sértőnek találta a forgatókönyvet. A legendák szerint olyan híres zenészek dobták össze a Gyalog galopp költségvetését, mint a Phil Colins nevével fémjelzett Genesis együttes, a Robert Plant vezette Led Zeppelin és a Pink Floyd zenekar. A Pink Floyd leghíresebb albuma, a Dark Side of the Moon teljes bevétele a Monty Pythont gazdagította, a zenekar tagjai ugyanis akkora rajongók voltak, hogy időnként megszakították a stúdiós munkát is, csakhogy nézhessék a társulat legújabb produkcióit. Bár a Gyalog galopp lett a társulat legnépszerűbb és legtöbbek által kedvelt alkotása, John Cleese és a többiek nem rajonganak túlzottan ezért a filmért. Cleese több alkalommal is azt nyilatkozta, hogy szerinte a Brian élete lett a Python legjobb munkája, a Gyalog galoppról pedig kevés kellemes emléket őriznek. Nem is véletlen, hiszen a kis költségvetés számos kellemetlenséget hozott magával. A filmet főként Skóciában forgatták, külső helyszíneken. A stáb és a színészek folyamatosan fáztak és vizesek voltak, ám a hotelben, ahol megszálltak, nemcsak a fürdőszobák száma volt limitált, hanem a meleg víz mennyisége is. Cleese visszaemlékezésében elmesélte, hogy minden forgatási nap végén komoly verseny folyt, hogy ki ér vissza előbb a hotelbe és fürödhet meleg vízben. A zord körülmények ellenére a Gyalog galopp lett a társulat legnépszerűbb filmje.

Brian élete 

A Brian élete című eposz ötlete még a Gyalog galopp promóciós turnéja közben született meg. A társulat a legtöbb kérdést arra vonatkozóan kapta, hogy mi lesz a Gyalog galopp utáni következő dobásuk. A párizsi turné közben Eric Idle viccesen azt válaszolta a riporternek: „Jézus Krisztus, dicsőség utáni vágy”". Ugyan viccnek indult, de ez a megjegyzés vált végül a Brian élete című filmjük alapkoncepciójává. A Gyalog galopphoz hasonlóan itt is a maréknyi stáb alakította a karakterek nagyrészét. Szám szerint a hatfős szereplőgárda összesen 40 különböző karaktert játszott el. John Cleese sokáig kampányolt Brian szerepéért, de a többiek úgy gondolták, hogy sokkal nagyobb szükség van rá az egyéb szerepekben. Cleese utólag belátta, hogy igazuk volt, és Graham Chapman jobb választásnak bizonyult. A Brian élete hatalmas felháborodást váltott ki a vallási közösségekből. Norvégiában egy éven át be volt tiltva, a tiltás feloldása után pedig csak 18-as karikával vetíthették a mozik.

A komédia után komolyabb szerepekben is láthatták a nézők, többek között feltűnt James Bond filmekben is (Fotó: Entertainment Pictures)
John Cleese egyéb szerepei 

A komikus a Monty Pythonon kívül is méretes filmográfiát tudhat magáénak. Játszott A hal neve: Wanda című moziban Jamie Lee Curtis mellett, de feltűnt a Pierce Brosnan főszereplésével készült James Bond filmben, A világ nem elégben is. A fiatalabbaknak ismerős lehet a Harry Potter filmsorozat második részéből, a Harry Potter és a titkok kamrájából, melyben Félig fejnélküli Nick szerepét játszotta. Szinkronszínészként is számos filmben tevékenykedett, például több Mickey egér rajzfilmet narrált a 2000-es évek elején, de a Shrek filmekben ő kölcsönözte Fiona hercegnő édesapja, Harold király hangját is. A Malac a pácban című állatos vígjátékban Samuel a bárány bőrébe bújt, 2011-ben pedig szintén mesemondóként volt jelen a Micimackó rajzfilmben.

 

