A Monty Python legmagasabb tagja 86 éves lett: John Cleese ma ünnepli születésnapját

Ma ünnepli 86. születésnapját a Monty Python csoport legendája, a brit komikus, John Cleese. A közönség főként olyan klasszikus komédiafilmekből ismerheti, mint a Brian élete vagy a Gyalog galopp. A jeles alkalomból most összegyűjtöttük karrierje legfontosabb mérföldköveit.

John Cleese már gyerekkorában felfedezte, hogy semmi nem érdekli jobban a vicceknél (Fotó: ZUMA Press)

John Cleese és a Monty Python

John Cleese már egészen fiatalon rájött, hogy mindene a humor és a komédia. Diákévei alatt már vicceket gyűjtött és rövid szkeccseket írogatott. Az egyetemen ismerkedett meg Graham Chapmannel, akivel a Footlights egyetemista komikuscsoportban tevékenykedtek, és később a Monty Pythonban is együtt szerepeltek. Szintén ekkortájt találkozott Terry Gilliammel, aki ugyancsak Python tag lett. Cleese az egyetem után egy ideig Amerikában próbált szerencsét, majd visszatérve az Egyesült Királyságba, a BBC-nél helyezkedett el. 1969-ben készült el a Monty Python repülő cirkusza, mely kijelölte a társulás ikonikussá vált abszurd humorát és sajátos stílusát, ami minden későbbi produkciójuk jellemzőjévé vált.

A Monty Python társulat egyik alapítótagja (Fotó: Entertainment Pictures)

Gyalog galopp

Az első komolyabb önálló Monty Python film, a Gyalog galopp a társulat egyik legismertebb és legtöbbet idézett filmjévé vált. A BBC első körben elkaszálta a projektet, mert felháborítóan sértőnek találta a forgatókönyvet. A legendák szerint olyan híres zenészek dobták össze a Gyalog galopp költségvetését, mint a Phil Colins nevével fémjelzett Genesis együttes, a Robert Plant vezette Led Zeppelin és a Pink Floyd zenekar. A Pink Floyd leghíresebb albuma, a Dark Side of the Moon teljes bevétele a Monty Pythont gazdagította, a zenekar tagjai ugyanis akkora rajongók voltak, hogy időnként megszakították a stúdiós munkát is, csakhogy nézhessék a társulat legújabb produkcióit. Bár a Gyalog galopp lett a társulat legnépszerűbb és legtöbbek által kedvelt alkotása, John Cleese és a többiek nem rajonganak túlzottan ezért a filmért. Cleese több alkalommal is azt nyilatkozta, hogy szerinte a Brian élete lett a Python legjobb munkája, a Gyalog galoppról pedig kevés kellemes emléket őriznek. Nem is véletlen, hiszen a kis költségvetés számos kellemetlenséget hozott magával. A filmet főként Skóciában forgatták, külső helyszíneken. A stáb és a színészek folyamatosan fáztak és vizesek voltak, ám a hotelben, ahol megszálltak, nemcsak a fürdőszobák száma volt limitált, hanem a meleg víz mennyisége is. Cleese visszaemlékezésében elmesélte, hogy minden forgatási nap végén komoly verseny folyt, hogy ki ér vissza előbb a hotelbe és fürödhet meleg vízben. A zord körülmények ellenére a Gyalog galopp lett a társulat legnépszerűbb filmje.