Újabb legenda távozott: elhunyt a közönségkedvenc színész

A rajongókat elszomorította, hogy elhunyt a kedvenc western sztárjuk, Jim Mitchum. A színész olyan klasszikusokban szerepelt, mint a Mániákus motorosok, Az utolsó mozifilm és a Csapda az öbölben.

A vérbeli színész volt a western sztár

Jim Mitchum 1941-ben született az Oscar-díjra jelölt színész, Robert Mitchum első gyermekeként. A színész apa-fia páros két filmben is szerepelt együtt. köztük az egyik a magyarra is fordított háborús komédia, az Amikor utoljára láttam Archie-t című film volt.

A színész a hatvanas években volt a csúcson és a korszak egyik legnevezetesebb hollywoodi sztárjának számított. A színész háromszor nősült meg és négy gyermeke született, Will, Brian, Ana és Caitlin Ann.

A sztár a karrierje alatt több, mint 30 filmben szerepelt. Olyan ikonikus színészekkel dolgozott együtt, mint Kirk Douglas, John Wayne, Ambush Bay és Hugh O'Brian.

A színész jó barátja volt Elvis Presley-nek is. Az egyik szerepe eredetileg a világhírű énekesnek lett írva, de Presley menedzsere túl sok pénzt követelt, ezért a szerep Jim Mitchumhoz került.

1994-ben visszavonult a színészettől, hogy versenylovakat tenyésszen Arizonában, és emellett egy saját alkoholos ital és whisky márkát is létrehozott, az apja tiszteletére.

Jim Mitchum hosszú betegség után otthonában vesztette életét, a színész 84 éves volt - írja a Daily Star.