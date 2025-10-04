Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Ferenc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Újabb legenda távozott: elhunyt a közönségkedvenc színész

westernfilmek
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 19:10
gyászszínész
A Mániákus motorosok sztárjának halálhíre megrázta a rajongókat.

A rajongókat elszomorította, hogy elhunyt a kedvenc western sztárjuk, Jim Mitchum. A színész olyan klasszikusokban szerepelt, mint a Mániákus motorosok, Az utolsó mozifilm és a Csapda az öbölben.

a rajongók gyászolják a kedvenc western sztárjukat
A rajongók gyászolják a kedvenc western színészüket   Fotó: Pexels

A vérbeli színész volt a western sztár

Jim Mitchum 1941-ben született az Oscar-díjra jelölt színész, Robert Mitchum első gyermekeként. A színész apa-fia páros két filmben is szerepelt együtt. köztük az egyik a magyarra is fordított háborús komédia, az Amikor utoljára láttam Archie-t című film volt.

A színész a hatvanas években volt a csúcson és a korszak egyik legnevezetesebb hollywoodi sztárjának számított. A színész háromszor nősült meg és négy gyermeke született,  Will, Brian, Ana és Caitlin Ann.

A sztár a karrierje alatt több, mint 30 filmben szerepelt. Olyan ikonikus színészekkel dolgozott együtt, mint Kirk Douglas, John Wayne, Ambush Bay és Hugh O'Brian.

A színész jó barátja volt Elvis Presley-nek is. Az egyik szerepe eredetileg a világhírű énekesnek lett írva, de Presley menedzsere túl sok pénzt követelt, ezért a szerep Jim Mitchumhoz került.

1994-ben visszavonult a színészettől, hogy versenylovakat tenyésszen Arizonában, és emellett egy saját alkoholos ital és whisky márkát is létrehozott, az apja tiszteletére.

Jim Mitchum hosszú betegség után otthonában vesztette életét, a színész 84 éves volt - írja a Daily Star.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu