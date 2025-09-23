Priscilla Presley kitálalt: Elvis abortuszra akarta küldeni

Priscilla Presley új memoárjában őszintén vallott Elvis Presley-vel való kapcsolatáról, Lisa Marie Presley sorsáról, valamint lányuk rövid és viharos házasságáról Michael Jacksonnal. A könyv meglepő részleteket tár fel a Presley család életének kevéssé ismert oldalairól.

Priscilla Presley és Elvis Presley 6 évig voltak házasok

Priscilla Presley kitálal: Elvis abortuszra akarta küldeni

Priscilla Presley új memoárjában számos megdöbbentő leleplezést tesz a Presley család múltjáról. A most 80 éves színésznő 1959-ben, mindössze 14 évesen ismerkedett meg Elvis Presley-vel, aki akkor katonai szolgálatát töltötte. A kapcsolatuk azonban nemcsak romantikus, hanem sokszor fájdalmas és bonyolult is volt. Priscilla szerint a házasságukat Elvis Presley hűtlensége, a sztársággal járó stressz, valamint saját személyes vágyai és szabadságvágya egyaránt próbára tették. A könyv egyik legmegrázóbb vallomása pedig az, hogy amikor Priscilla Presley terhes lett Lisa Marie-val, Elvis többször is felvetette az abortusz lehetőségét, amit a színésznő mai napig nehezen dolgozott fel.

Lisa Marie Presley és Michael Jackson házassága

Emellett pedig Priscilla Presley új memoárjában egy roppant érdekes és vitatott rész is helyet kapott, ami nem más, mint a Lisa Marie Presley és Michael Jackson házasságáról szóló fejezet. A két világsztár 1994-ben kötött házasságot, amely alig két évvel később, 1996-ban válással ért véget. Priscilla Presley már a kapcsolat kezdetétől fogva kételyekkel figyelte lánya döntését. Úgy érezte, Michael Jackson hátsó szándékkal közeledett Lisa Marie felé, és nem csupán szerelmi, hanem stratégiai döntés volt részéről az Elvis örökség és családnév miatt.

Megrázó és elkeserítő volt számomra ez a kapcsolat.

Elmondása szerint meg is kérdezte lányát, hogy valóban intim kapcsolatban vannak-e a férjével, amire Lisa Marie Presley igennel válaszolt. Priscilla Presley azonban továbbra is bizalmatlan maradt, és gyanította, hogy Michael Jackson célja nem csupán érzelmi kötődés volt. A könyvben többek között arról is beszámol, hogy az énekes gyakran napokra eltűnt, úgy, hogy még Lisa Marie sem tudta, merre jár. Ez a titokzatosság és a kiszámíthatatlanság pedig csak tovább növelte Priscilla aggodalmait.