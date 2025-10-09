Demi Lovato exét letartóztatták családon belüli erőszak miatt

Demi Lovato egykori vőlegényét, Max Ehrich színészt letartóztatták családon belüli erőszak miatt. A vád szerint a bántalmazás egy 65 év feletti személlyel szemben történt.

Demi Lovato 2025-ben már megbánhatta kapcsolatát Maxszal, aki most egy 65 évnél idősebb személyt bántalmazott (Fotó: Faye Sadou / Northfoto)

Demi Lovato exe óvadékkal már szabadlábon van

Max Ehrichet 2025. október 6-án tartóztatták le a floridai Royal Palm Beach településen. A megyei seriff hivatala megerősítette, hogy Demi Lovato exét egy 65 év feletti személy bántalmazásával vádolják. A hatóságok tájékoztatása szerint a színész szabadlábon védekezhet, miután kifizetett 1000 dollár óvadékot. Az eljárás részletei egyelőre nem ismertek, és hivatalos bírósági dokumentumokat eddig nem hoztak nyilvánosságra. Így egyelőre azt sem lehet tudni, hogy az érintett személy és Max Ehrich között pontosan milyen kapcsolat áll fenn. A Page Six és a New York Post értesülései szerint az áldozat Max Ehrich egyik családtagja lehetett.

Demi Lovato és Max Ehrich jegyessége mindössze 2 hónapig tartott (Fotó: ROL/X17online.com / Northfoto)

Max Ehrich zavart viselkedése

A letartóztatást megelőzően Max Ehrich több, a közösségi médiában közzétett bejegyzése miatt is figyelmet kapott. A Demi Lovato párjaként megismert férfi több alkalommal osztott meg aggodalomra okot adó tartalmakat, köztük idézeteket és érzelmileg megterhelő üzeneteket. Egyik posztjában például édesanyja telefonszámát is nyilvánosságra hozta, és arra kérte követőit, hogy ha bárki tud segíteni, hívja őt. A bejegyzéshez pedig ezt írta:

Összetört a szívem :(

Gyorsan fellángolt a szerelmük, aztán ki is fújt

Demi Lovato és Max Ehrich kapcsolata 2020 elején kezdődött, és gyorsan komoly fordulatot vett. A nyilvánosság március körül értesült a kapcsolatukról, amikor a páros a közösségi médiában is megosztotta első közös képeit és bejegyzéseit. A gyors egymásra találás után 2020 júliusában Max Ehrich megkérte Demi Lovato kezét, a jegyesség azonban nem tartott sokáig. Ugyanis szeptember végén a pár hivatalosan is szakított, a különválás pedig nem volt zökkenőmentes. Több forrás is arról számolt be, hogy a kapcsolat megromlásában szerepet játszhatott a fiú zavart viselkedése és a nyilvánosság előtti kommunikációja is. Max Ehrich a szakítás után több érzelmes és ellentmondásos bejegyzést tett közzé. Demi Lovato pedig később az interjúkban utalt arra, hogy a kapcsolat inkább 'illúzión' alapult, és hogy utólag másként látja a történteket.