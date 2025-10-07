Demi Lovato nadrág nélkül hódított Párizsban

Demi Lovato ismét bebizonyította, hogy a divatban nem ismer határokat – és hogy a harisnyának bizony lehetnek zsebei.

Demi Lovato karrierje során számos stílusban kipróbálta magát, mint énekesnő, és mint divatkedvelő

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Demi Lovato megjelenésével csavarta el a tekinteteket

A 33 éves énekesnő, akit a „Cool for the Summer” című slágerével ismer meg a világ, a párizsi divathéten, a Coperni 2026-os tavasz–nyári bemutatóján tűnt fel egy különleges összeállításban: testhez simuló fekete bodyt viselt, áttetsző, zsebes harisnyával kombinálva. A dizájndarab térdnél elhelyezett cargo zsebekkel tette futurisztikussá a megjelenést, amit egy mentazöld, műszőrmés oversize kabáttal és fekete, lakkozott hegyes orrú magassarkúval egészített ki. - olvasható a Page Six cikkében.

Demi Lovato attends the Coperni Womenswear Spring/Summer 2026 show. pic.twitter.com/u4pSoyWVT6 — 📸 (@metgalacrave) October 6, 2025

A 467 dolláros (kb. 154 ezer forint) Coperni harisnya egyszerre elegáns és játékos, miközben finom fricskát ad a divatvilág egyik örök panaszának: hogy a női ruhákban sosincs elég zseb. Bár nem valószínű, hogy ezekbe sok minden elférne anélkül, hogy kiszakadna az anyag, a hatás kétségkívül figyelemfelkeltő volt. A Coperni egyébként híres arról, hogy újraértelmezi a divat határait – ez az a márka, amely egy korábbi bemutatón Bella Hadid testére fújt ruhát készített élőben, a kifutón. Lovato mostanában a divathét állandó vendége: az első sorból figyelte az Ann Demeulemeester és a Vivienne Westwood show-jait is – utóbbi tervezte azt a menyasszonyi ruhát, amelyben májusban hozzáment szerelméhez, Jordan “Jutes” Luteshoz. A párizsi megjelenés nemcsak stílusbemutató volt, hanem felvezetése is a közelgő kilencedik stúdióalbumának, It’s Not That Deep-nek, amely október 24-én jelenik meg.

Az énekesnő az utóbbi időben egyre bátrabban kísérletezik a táncos és fehérnemű-inspirálta stílussal: halászhálós harisnyát és balettrövidítőt viselt egy videóklip forgatásán, majd egy vintage Pierre Cardin bordázott overálban jelent meg egy meghallgatóesten, hatalmas övvel kiemelve derekát. Demi Lovato tehát ismét megmutatta, hogy egyszerre lehet merész, nőies és önazonos – akár nadrág nélkül is.