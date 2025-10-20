Új hírek érkeztek Brigitte Bardot állapotáról, miután a színésznő váratlanul kórházba került

A színészikon Brigitte Bardot most már otthon lábadozik, miután egy súlyos betegség miatt mentővel szállították kórházba, ahol kezeléseket kapott.

Brigitte Bardot rajongóit sokkolta a hír, amikor a színésznő kórházba került Fotó: AFP

Végre megnyugodhatnak Brigitte Bardot rajongói

A 91 éves, sokak által szeretett színésznőről úgy tudni, műtéten esett át, miután a hónap elején a franciaországi Toulon egyik magánkórházába szállították. Mostanra kiderült, hogy Bardot elég jól van ahhoz, hogy a hétvégén kiengedték a kórházból, így jelenleg Saint-Tropez-i otthonában pihen, Dél-Franciaországban, a beavatkozást követően.

A színésznő, szóvivőjén keresztül köszönetet mondott az orvosi és sebészi csapatnak a touloni Saint-Jean Magánkórházban, és reménykedik, hogy lábadozásának híre megnyugvást hoz aggódó rajongóinak.

Bardot hazatért, és most pihen. Jól van

- tette hozzá a francia színésznő szóvivője.

A francia sajtó arról számolt be, hogy Bardot súlyos betegség miatt került kórházba, és műtéten is átesett, bár ezt képviselői hivatalosan még nem erősítették meg - írta a Mirror.