Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Vendel névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Új hírek érkeztek Brigitte Bardot állapotáról, miután a színésznő váratlanul kórházba került

Brigitte Bardot
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 16:50
kórházszínésznő
A legendás francia színésznőt, Brigitte Bardotot a hónap elején súlyos betegséggel szállították kórházba, de most új hírek érkeztek az állapotáról. A rajongók végre fellélegezhetnek.

A színészikon Brigitte Bardot most már otthon lábadozik, miután egy súlyos betegség miatt mentővel szállították kórházba, ahol kezeléseket kapott.

Brigitte Bardot rajongóit sokkolta a hír, amikor a színésznő kórházba került.
Brigitte Bardot rajongóit sokkolta a hír, amikor a színésznő kórházba került Fotó: AFP

Végre megnyugodhatnak Brigitte Bardot rajongói

A 91 éves, sokak által szeretett színésznőről úgy tudni, műtéten esett át, miután a hónap elején a franciaországi Toulon egyik magánkórházába szállították. Mostanra kiderült, hogy Bardot elég jól van ahhoz, hogy a hétvégén kiengedték a kórházból, így jelenleg Saint-Tropez-i otthonában pihen, Dél-Franciaországban, a beavatkozást követően.

A színésznő, szóvivőjén keresztül köszönetet mondott az orvosi és sebészi csapatnak a touloni Saint-Jean Magánkórházban, és reménykedik, hogy lábadozásának híre megnyugvást hoz aggódó rajongóinak.

Bardot hazatért, és most pihen. Jól van

- tette hozzá a francia színésznő szóvivője.

A francia sajtó arról számolt be, hogy Bardot súlyos betegség miatt került kórházba, és műtéten is átesett, bár ezt képviselői hivatalosan még nem erősítették meg - írta a Mirror.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu