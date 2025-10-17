Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Aggódnak a rajongók: rohantak a mentők, Brigitte Bardot kórházba került

Brigitte Bardot
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 12:35
Rossz hírek érkeztek. Brigitte Bardot műtétre szorult.
Mentők siettek az egykori szexszimbólummal, Brigitte Bardot-val a kórházba, miután St. Tropez-i, franciaországi otthonába hívták őket.

Brigitte Bardot kórházba került
A 91 éves színésznőt Toulonba vitték, és már három hete kórházban tartják egy súlyos betegség miatt. Elmondások szerint egy műtéten is átesett, most éppen abból lábadozik, az orvosok szoros megfigyelés alatt tartják.

Brigitte Bardot egy ideje súlyos betegséggel él

Bár már egy ideje tudott, hogy a színésznő súlyos betegségtől szenved, a források nem árulták el pontosan, mitől. A színészlegenda egy sikeres karrier után az utóbbi években visszahúzódott a nyilvánosságtól. Legutóbbi sürgős orvosi látogatása 2023 júliusában volt, amikor légzési nehézségekkel küzdött.

Akkor férje, Bernard d'Ormale mesélte el a történteket, és azt is, hogy aznap a mentősök rossz címre érkeztek. Brigitte akkor nagyon rosszul viselte a meleg hőmérsékletet, ami ronthatott az akkor 88 éves nő állapotán - írja a Daily Mail.

Brigitte Bardot az 1950-es és 1960-as években vált ismertté, akinek ikonikus stílusa és tehetsége örökre beírta magát a filmtörténetbe. Számos emlékezetes szerepben tűnt fel és világszerte rajongók millióinak szívébe lopta be magát. 1973-ban csupán 39 évesen hagyta ott a celebek világát, hogy aktivizmusára koncentráljon. 

