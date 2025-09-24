"BB után CC jön!" – Meghalt Claudia Cardinale, és vele örökre odalett a szépség: ő volt a világ szexszimbóluma

Meghalt Claudia Cardinale, a ‘60-as évek egyik legsugárzóbb szexszimbóluma, Fellini, Visconti és Leone kedvenc színésznője. A színésznő családja körében, 87 éves korában távozott közülünk.

Claudia Cardinale volt a '60-as évek egyik legszebb színésznője (Fotó: KGC-425)

Claudia Cardinale élete

Claudia Cardinale édesanyja francia, édesapja olasz származású volt. A színésznő az akkor még francia gyarmati fennhatóság alatt álló Tunéziában született, édesanyja miatt főként franciául beszélt, de tudott arabul, spanyolul, később olaszul is megtanult és az angolt is elsajátította filmes karrierje miatt. Ahogy a legtöbb színésznőt akkoriban, úgy őt is egy szépségverseny alkalmával választotta ki magának egy ügynök. A 17 éves Claudia megnyerte a “Tunézia legszebb olasz lánya” címet, ezután pedig sorra kapta a kisebb filmszerepeket, főként Olaszországban.

Sötét, igéző szemei, erőtejes szexuális kisugárzása és a szicíliai nők esszenciájának hiteles alakítása alkották a receptet ahhoz, hogy az 1962-ben debütált Senilitá című mozi után felfigyeljenek rá a szakma nagyjai és a sztárság felé repítsék. Pedig a színésznő eredetileg tanítónőnek készült, és Észak-Afrikában, Tunéziában szeretett volna letelepedni. A Senilitá sikere után azonban sorra kapta a szerepeket, és elindult a nemzetközi sztárság útján.

A legtöbben a Volt egyszer egy vadnyugat főszereplőjeként ismerik Claudia Cardinale színésznőt (Fotó: Zuma/ Northfoto)

Claudia Cardinale filmjei

A színésznőt először a Megszállottság rendezője, Luchino Visconti fedezte fel magának. Az olasz rendező 1960-as A párduc, majd a Rocco és fivérei című filmjeiben szánt neki fontos szerepet. Mivel a rossz nyelvek szerint ki nem állhatták egymást, a másik nagy olasz rendező, Federico Fellini sem akart lemaradni a lehetőségről, hogy a szépséges Claudia Cardinale-lal dolgozhasson. A színésznő a 8 és ½ című filmjének egyik főszerepét kapta meg, nem kisebb partnerrel az oldalán, mint a nők bálványa, Marcello Mastroianni.

A 8 és ½ Fellini egyik legsikeresebb alkotása lett, 2 Oscar-díjat és 3 jelölést is kapott. Claudia Cardinale karrierje üstökösként szárnyalt és rövidesen nemzetközi ismertségre tett szert. A Rózsaszín párduc lett volna az első angol nyelvű alkotása, azonban ez nyelvi akadályokba ütközött. A színésznőnek nagyon jellegzetes, mély orgánuma volt, de mivel az olaszt is erőteljes francia akcentussal beszélte, az angollal méginkább meggyűlt a baja, így korai filmjeit sorra újra kellett szinkronizálni.