"BB után CC jön!" – Meghalt Claudia Cardinale, és vele örökre odalett a szépség: ő volt a világ szexszimbóluma

Meghalt Claudia Cardinale, a ‘60-as évek egyik legsugárzóbb szexszimbóluma, Fellini, Visconti és Leone kedvenc színésznője. A színésznő családja körében, 87 éves korában távozott közülünk.
Claudia Cardinale édesanyja francia, édesapja olasz származású volt. A színésznő az akkor még francia gyarmati fennhatóság alatt álló Tunéziában született, édesanyja miatt főként franciául beszélt, de tudott arabul, spanyolul, később olaszul is megtanult és az angolt is elsajátította filmes karrierje miatt. Ahogy a legtöbb színésznőt akkoriban, úgy őt is egy szépségverseny alkalmával választotta ki magának egy ügynök. A 17 éves Claudia megnyerte a “Tunézia legszebb olasz lánya” címet, ezután pedig sorra kapta a kisebb filmszerepeket, főként Olaszországban.
Sötét, igéző szemei, erőtejes szexuális kisugárzása és a szicíliai nők esszenciájának hiteles alakítása alkották a receptet ahhoz, hogy az 1962-ben debütált Senilitá című mozi után felfigyeljenek rá a szakma nagyjai és a sztárság felé repítsék. Pedig a színésznő eredetileg tanítónőnek készült, és Észak-Afrikában, Tunéziában szeretett volna letelepedni. A Senilitá sikere után azonban sorra kapta a szerepeket, és elindult a nemzetközi sztárság útján.
A színésznőt először a Megszállottság rendezője, Luchino Visconti fedezte fel magának. Az olasz rendező 1960-as A párduc, majd a Rocco és fivérei című filmjeiben szánt neki fontos szerepet. Mivel a rossz nyelvek szerint ki nem állhatták egymást, a másik nagy olasz rendező, Federico Fellini sem akart lemaradni a lehetőségről, hogy a szépséges Claudia Cardinale-lal dolgozhasson. A színésznő a 8 és ½ című filmjének egyik főszerepét kapta meg, nem kisebb partnerrel az oldalán, mint a nők bálványa, Marcello Mastroianni.
A 8 és ½ Fellini egyik legsikeresebb alkotása lett, 2 Oscar-díjat és 3 jelölést is kapott. Claudia Cardinale karrierje üstökösként szárnyalt és rövidesen nemzetközi ismertségre tett szert. A Rózsaszín párduc lett volna az első angol nyelvű alkotása, azonban ez nyelvi akadályokba ütközött. A színésznőnek nagyon jellegzetes, mély orgánuma volt, de mivel az olaszt is erőteljes francia akcentussal beszélte, az angollal méginkább meggyűlt a baja, így korai filmjeit sorra újra kellett szinkronizálni.
A ‘60-as évek vége felé már az egész világ ismerte a nevét. Miután olyan rendezőóriásokkal dolgozott együtt, mint Federico Fellini és Luchino Visconti, a korszak egyik legfoglalkoztatottabb színésznőjévé vált. Ez nem csak a filmszakmára volt igaz, a különleges szépségű Cardinale-t ugyanis sokáig a világ legnagyobb szépségei között tartották számon. Összesen több, mint 900 magazin címlapjára került 25 különböző országban. Az amerikai közönséget azonban az abszolút amerikai őstörténeti opusszal, a Volt egyszer egy vadnyugat című Sergio Leone rendezéssel hódította meg.
A Volt egyszer egy vadnyugat megkerülhetetlen darabja a filmtörténetnek, ám a maga idejében erősen ellentmondásos reakciókat váltott ki. Sokan kritizáltak Leone vízióját, mert az addig megszokott idilli western műfaját sokkal sötétebb és erőszakosabb formában ábrázolta. A film azonban kultikussá emelkedett, melynek számos oka van, köztük a gyönyörű Claudia Cardinale is. A színésznő egész életében ragaszkodott hozzá, hogy megóvja magát a túlzott kitárulkozástól, ezért sem fotózásokon, sem filmekben nem volt meztelen vagy teljesen toplesz jelenete. De a Volt egyszer egy vadnyugat forgatása alaposan kimozdította őt a komfortzónából, amikor az első forgatási nap első felvételén az életében először negatív hőst alakító Henry Fonda-val kellett felvenniük az ominózus szexjelenetet.
Cardinale többek között Leone-val való közeli barátságának köszönhette Jill szerepét, a rendező ugyanis első körben nem kisebb színésznőnek szánta a szerepet, mint Sophia Loren. Leone azonban félt a temperamentumos és határozott elképzelésekkel rendelkező díva túlzott befolyásától, így Claudia Cardinale kapta meg a vadnyugati szépség szerepét.
A színésznő nem arról volt híres, hogy táplálta volna a bulváréhes közönség igényeit, azonban egy furcsaság biztosan kapcsolódik a nevéhez. Akkoriban a stúdiók és a tehetségkutató ügynökök is meglehetősen embertelen elvárásokat támasztottak a színésznők felé. Claudia Cardinale egy olyan szerződést volt kénytelen aláírni, melyben rögzítették, hogy nem mehet férjhez, nem vágathatja le a haját és nem szedhet fel plusz kilókat sem. A szerződés miatt történt az a furcsa eset, mely csak évtizedekkel később látott napvilágot.
A színésznőnek született egy házasságon kívüli gyermeke, akiről a szerződés miatt a színésznő mindenkinek azt mondta, hogy a kisöccse. Claudia Cardinale fia, Patrick Cristaldi egészen 19 éves koráig nem tudta, hogy a színésznő nem a nővére, hanem az édesanyja. Azt, hogy a színésznő ténylegesen férjhez ment-e valaha, a mai napig homály fedi. Vannak, akik tényként kezelik, hogy Franco Cristaldi felesége volt, ám saját bevallása szerint sosem ment férjhez. Mindenesetre Cristaldi a nevére vette Cardinale fiát, Patrick-et. Ezen az egy történetet kívül keresve sem találunk felháborító részleteket a színésznő életében, akiről közeli barátnője és pályatársa, Brigitte Bardot így nyilatkozott:
Már tudom, kinek az a sorsa, hogy átvegye a helyemet. BB után CC jön, nem?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.