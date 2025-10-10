Angelina Jolie milliókat követel Brad Pitt-től a válás után

Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
Angelina Jolie
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 13:50
Az Oscar-díjas színésznő és volt férje jogi csatározása egy újabb fejezethez érkezett. Angelina Jolie most több, mint 11 millió forintnyi összeget követel volt férjétől, Brad Pitt-től.
Angelina Jolie a legújabb bírósági iratokban arról vallott, hogy miért nem tért vissza a közös franciaországi birtokra Brad Pitt-tel való válása óta. A színésznő azt állítja, a Château Miraval helyszíne túlságosan fájdalmas emlékeket idéz fel benne.

Angelina Jolie nem tette be a lábát a közös birtokra

Angelina Jolie a legfrissebb bírósági dokumentumokban közölte, hogy sem ő, sem gyermekeik nem tértek vissza a franciaországi Château Miraval birtokra Brad Pitt-tel való válása óta. Az egykori családi otthon számukra ma már a múlt traumáit idézi. Az Oscar-díjas színésznő elmondása szerint a birtokhoz fájdalmas emlékek fűződnek. Itt házasodtak össze, itt születtek közös gyermekeik, és itt zajlottak le a kapcsolatuk legnehezebb időszakai is. A dokumentumokból az is kiderül, hogy a színésznő lemondott a birtokhoz és más közös vagyontárgyakhoz fűződő jogairól, pénzbeli kártérítés nélkül. Ezzel azt remélte, hogy csillapíthatja a feszültséget közte és a férje között, és nyugodtabb környezetet teremthet gyermekeik számára.

Angelina Jolie és Brad Pitt jogi csatározása

A Château Miraval körüli vita azonban azóta is tart. Angelina Jolie most épp 33 000 dollár, több mint 11 millió forintnak megfelelő jogi költségtérítést követel  Bradtől, mert szerinte az ő döntése miatt kellett extra ügyvédi munkát igénybe vennie. Ugyanis a színész korábban kérte, hogy a jogi eljárás során Angelina bocsássa rendelkezésére a privát üzeneteit, amit a színésznő visszautasított. Majd többször figyelmeztette Bradet, hogy ha nem vonja vissza ezt a kérését és a bíróság is elutasítja a kérelmét, akkor azt fogja követelni, hogy Pitt fizesse meg az ügyvédeinek a kérelem elleni védekezés költségeit.

Angelina Jolie válása

Bár Angelina Jolie és Brad Pitt válása hivatalosan 2024 decemberében zárult le, a birtok körüli jogi harc még mindig tart. A 61 éves színész azt állítja, Jolie jogtalanul adta el a birtokon lévő részesedését egy harmadik félnek, a Stoli cégnek. A színésznő szerint viszont ez egy teljesen törvényes tranzakció volt és Brad csak bosszúból indított pert ellene, mert így próbálja őt csendben tartani. Angelina Jolie ügyvédei szerint azonban a színésznő soha nem egyezett bele abba, hogy hallgatnia kelljen a múltbéli eseményekről, különösen, ha azok a gyerekeket vagy a saját mentális egészségét érintik.

 

