Rettenetes tragédia: Meghalt az Agymenők és a Két pasi – meg egy kicsi sztárja

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 20:10
Egész Hollywoodot sokkolta a hír.

Megdöbbentette a filmvilágot a hír: 52 éves korában elhunyt Kimberly Hébert Gregory, az amerikai televízió egyik legismertebb karakter-színésznője, akit a Két pasi meg egy kicsi és az Agymenők című sorozatokból ismerhettek a nézők.

Agymenők
Elhunyt az Agymenők sztárja.
Fotó: unsplash.com

A szomorú hírt volt férje, Chester Gregory osztotta meg vasárnap a közösségi oldalán. 

„Kimberly Hébert Gregory – te maga voltál a megtestesült ragyogás. Egy fekete nő, akinek az elméje bevilágította a szobát, a jelenléte pedig egyszerre sugárzott tűzből és eleganciából”

 – írta megható sorokban.

A tehetséges színésznő pályafutása során számtalan ikonikus szerepben tűnt fel. A nézők leginkább az Agymenők Ms. Davora tanárnőjeként, a Grace klinika Deborah Curzonjaként, valamint a Better Call Saul Kyra Hay karaktereként emlékezhetnek rá. Emellett szerepelt olyan népszerű sorozatokban is, mint a Brooklyn Nine-Nine, a Dollface vagy a Gossip Girl.

Kimberly halálhíre szinte azonnal elárasztotta a közösségi médiát. Színésztársai és barátai gyászukat és szeretetüket fejezték ki: a Fehér Lótusz sztárja, Walton Goggins például így búcsúzott tőle: 

„Tegnap elvesztettünk egyet a legjobbak közül. Egy igazi királynőt, akivel hónapokat dolgozhattam együtt a Vice Principals forgatásán. Soha senki nem nevetett meg úgy, mint ő.”

A színésznő halála sokakat személyesen is megrendített. Niecy Nash „a legédesebb léleknek” nevezte őt, míg Yvette Nicole Brown így írt: 

„Nem értem, miért történt ez. Őrülten tehetséges és inspiráló nő volt.”

Kimberly Hébert Gregory nemcsak a képernyőn, hanem a színházban is kiemelkedő alak volt. Hangja, karizmája és természetes bája minden szerepben jelen volt, így nem véletlen, hogy pályatársai „profi profinak” nevezték.

Sokan úgy fogalmaztak: 

„Egy szoprán, aki soha nem hagyott ki egyetlen hangot sem.”

 A közösségi oldalakat elárasztották a rajongói üzenetek, amelyekben méltatták munkásságát és azt a különleges energiát, amit minden szerepébe beleadott.

Bár a halálának pontos okát nem hozták nyilvánosságra, a hollywoodi közösség egyetért abban, hogy Kimberly Hébert Gregory örökre nyomot hagyott a televíziózás történetében, írja a Mirror.

 

