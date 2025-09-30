Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Jeromos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ez nagyon durva: Jennifer Lopez egy 22 kilós, színarany ruhában rázta magát – Videón az istennő!

A pókasszony csókja
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 20:35
Oscar-díjJennifer Lopezmusical
Az aranytól csillogó ruhák csak a mesékben számítanak jó ötletnek? Jennifer Lopeznek erről minden bizonnyal megvan erről a határozott véleménye, hiszen nemrégiben az énekes-színésznő életét pont egy ilyen dressz keserítette meg.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Az idei év legnagyobb durranását hozhatja el Jennifer Lopez a mozikba. Az 50 évvel ezelőtt, Manuel Puig tollából megszületett A Pókasszony csókja című művet ugyanis ezúttal J-Lo főszereplésével viszik ismét vászonra, az eddigi ízelítők és kritikák pedig több mint ígéretesek. A látványos musicalbe csomagolt sztori két börtönakóról szól, akik közös álmodozásaik által barátkoznak össze, képzelgéseik visszatérő szereplője pedig egy rejtélyes nőszemély, aki egy csókjával képes bárkit eltenni láb alól. A Pókasszony csókjában Lopez mellett még feltűnik majd Diego Luna, a Disney+ Star Wars-sorozatának, az Andornak a főhőse, de az a Tonatiuh Elizarraraz, aki a Netflix egyik legnézettebb filmjéből, a Kézipoggyászból lehet ismerős a közönségnek. A színésztársaira tehát nem is lehetett panasza a latin dívának, az egyik jelmezére viszont már annál inkább.

Jennifer Lopez
A Jennifer Lopez-filmek idén felérhetnek a csúcsra, A Pókasszony csókjából igazi sikersztori lehet (Fotó: Anna Pocaro/imageSPACE)

Amikor az arany csak probléma

A Budapesten bombasztikusat koncertező Jennifer Lopez múlt vasárnap egy reggeli műsorban vendégeskedett, ahol a tengerentúlon október 10-én mozikba kerülő A Pókasszony csókja volt a fő téma. JLo pedig amellett, hogy áradozott, mennyire fantasztikus is volt a forgatás, a munkafolyamat legnehezebb részét is kiemelte a beszélgetés során, ami nemcsak átvitt, hanem a szó szoros értelmében is a színésznő nehezére esett. Ez pedig egy aranyból készült dressz volt, ami látványt tekintve valóban szemkápráztatóra sikeredett, ellenben dolgozni benne már egészen más tészta volt:

Az aranyruha több mint 20 kilót nyomott. Nagyon nehéz volt. Alig bírtak felemelni, de a lábamat is alig tudtam megmozdítani, vagy végrehajtani a táncmozdulatot. Kész rémálom volt.

árulta el a CBS kamerái előtt a showbiznisz koronázatlan királynője, aki ezzel együtt nem győzte dicsérni a jelmeztervező, Colleen Atwood kiváló munkáját.

Jennifer Lopez budapesti koncertjén is megadta a módját a ruházatot illetően, de A Pókasszony csókjában még erre is rátesz egy lapáttal az aranyba borított rucijával (Fotó: YouTube)

Jennifer Lopez nem akar megint pofára esni

A befektetett kemény munka, az aranydresszben való rengeteg riszálásnak viszont beérhet a gyümölcse, bármennyi is nehéz feladat volt. Ugyanis a kezdeti kritikák már januárban, a Sundance Fesztiválon tartott ősbemutatón is Oscar-díjat emlegettek Jennifer Lopez kapcsán. A popdíva viszont korántsem ennyire optimista magával szemben, és erre meg is volt az oka, hiszen korábban egyszer már felsült az Oscar-szezonban:

Nem, nem, nincsenek ilyen elvárásaim… Legutóbb megtanultam a leckét.

– mondta nevetve a műsorban J-Lo.

Az énekes-színésznő a második mondatával a 2019-ben megjelent A Wall Street pillangói című drámára utalt, melyben szintén kiemelkedőt alakított, és sokan (köztük minden bizonnyal ő maga is) őt várták a női főszereplő kategóriájában végső győztesként a következő Oscar-gálán, de Lopeznek végül üres kézzel kellett távoznia a díjátadóról. Bármennyire is nem bízik ezúttal a saját sikerében, talán most mégis eljön a Pókasszony megtestesítőjének ideje, és elhódítja azt a díjat, ami még hiányzik a trófeagyűjteményéből.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu