Megrázó vallomást tett a híres énekesnő: abortuszra akarták kényszeríteni

Melanie szerepel a GirlBands Forever című új dokumentumfilmben, ahol elmesélte, hogy egy alkalommal közösen tájékoztatta menedzsereiket terhességéről Nicole Appleton zenésztársával együtt. Melanie állítása szerint mindkettejüket abortuszra akarták rábeszélni, és arra biztatták őket, hogy inkább az All Saints sikerére összpontosítsanak.

„Nem voltam még régóta együtt a párommal, szóval mindenképpen meglepetésként ért. Nem gratulációkat kaptunk, inkább egyfajta rémület és aggodalom látszott az emberek arcán, és annak felismerése, hogy most minden meg fog változni.”

– mesélte Melanie.

A The Sun által látott részletben Melanie elmondta, hogy a menedzsereik azt mondták neki és Nicole-nak, hogy „mindent tönkre fognak tenni”, és hogy „ez a banda végét jelenti”.

Melanie végül megszülte gyermekét akkori párjától, Stuart Zender-től, aki a Jamiroquai együttes basszusgitárosa volt. Nicole pedig, aki akkor Robbie Williamsszel járt, nem tartotta meg a babát.

A dokumentumfilmben Melanie elismerte, hogy a történtek feszültséget okoztak közte és Nicole között, annak ellenére, hogy 11 éves koruk óta a legjobb barátok voltak. Elmondása szerint együtt csinálták meg a terhességi tesztet, és arról beszélgettek, milyen lenne gyerekeket együtt nevelni.

„Igazából nem is az én dolgom erről beszélni, de sajnos… ez egy nagyon kellemetlen helyzet volt, mert én megtartottam, ő nem.”

Melanie szerint ez „nagyon nehéz része” volt a kapcsolatuknak.

Az All Saints tagjai Melanie, a testvérpár Nicole és Natalie, valamint Shaznay Lewis voltak. A banda 2001-ben, két album után feloszlott, és Melanie beismerte, hogy mire szétváltak útjaik, utálták egymást