Így búcsúznak Bakacsi Béla táncdalénekestől: „Már az éjjel hatalmas bulit csináltál fent!”

83 éves korában elhunyt Bakacsi Béla táncdalénekes, menedzser. „Szerintem már az éjjel hatalmas bulit csináltál fent és remélem az összes dalodat elénekelted! Már minden könnyebb Neked!” - írta a lánya a Facebookon, ahol sokan búcsúznak az énekestől, aki az utóbbi évekig aktív maradt.
Soltész Rezső a Borsnak elmondta, hogy csupa jó emléke van Bakacsi Béláról. – Jó hangú énekes volt, aki egy idő után jó szervező lett, például nosztalgiaesteket szervezett, ahol a legszebb Elvis-slágereket is elénekelte, olyan zenénéket, amelyek a közösséget formálták akkoriban. Dolgoztunk is együtt, Németországban a Corvina együttessel a '60-as években volt egy hosszabb vendéglátós kitérőnk, ő volt a zenekar szólistája – emlékezett.
Amikor kint zenéltek Nyugat-Németországban, felfigyelt rá egy német együttes is, végül Bakacsi – engedéllyel – kint maradt az NSZK-ban.
– Ő utána önállóan, szólistaként szerepelt, show zenekarokkal lépett fel. Csupa jó emlékem van róla, nagyon kedves fiú volt, nagyon szépen énekelt, néhány éve pedig a Táncdalfesztivál-koncerten láthatták őt a nézők a Papp László Arénában. Nyugodjon békében – búcsúzott tőle Soltész Rezső.
A Magyar Televízió első, 1962-es Ki mit tud? vetélkedőjén indult, kategóriájában nyert, majd Magyarországot képviselve részt vett az 1962-es Helsinkiben megrendezett Világifjúsági Találkozón (VIT-en). Az 1966-os Táncdalfesztiválon közönségdíjas lett, a „Bizony így van ez, szívem” című dallal, amelynek szövegét Szenes Iván írta. Ezen a fesztiválon nyert Toldy Mária, aki a napokban mesélt a Borsnak arról, hogy van most.
Szerepelt a Szovjetunióban, Lengyelországban, Csehszlovákiában, az NDK-ban, Jugoszláviában és Kubában is. A már említett Corvina együttessel Nyugat-Németországban, Duisburgban lépett fel. Majd ezt követően szerződését meghosszabbítva a Nemzetközi Koncertigazgatóság és az Interkoncert engedélyével hét évig Nyugat-Németországban dolgozott.
– Úgy a második hónap közepén, amikor már egyértelművé vált, hogy hosszabb távon is beváltunk, odajött hozzám Dieter, és olyan ajánlatot tett, amelyről sokáig azt hittem, csak álmodom… - nyilakozta később arról az időszakról.
Azt mondta, hogy ha van kedvem, énekelhetnék náluk, és kereshetnék annyit, mint egy nyugatnémet zenész. Ez akkoriban szinte elérhetetlen volt egy magyar énekes számára…
- mondta az énekes, aki akkor hozzátette: Hároméves szerződést ajánlott, amit majd alkalomadtán meg lehet hosszabbítani akár többször is… A Dieter Hahn-sextett utazó zenekar volt, általában egy hetet töltöttünk egy-egy városban, ahol a tánclokálokban léptünk fel”.
Így búcsúzott tőle a Dankó Rádió:
– Gyönyörűen énekelt dalaival generációknak szerzett felejthetetlen örömet, mosolyt, és meghatódást. Hangja és személyisége örökre velünk marad – írta az énekes rajongói oldala.
Hazatérve menedzserként dolgozott, koncertszervezéssel foglalkozott, két lány édesapja volt. Bakacsi Béla számos feldolgozást is énekelt: olyan dalokat ismerhettünk meg magyarul az előadásában, mint a mint a Quando Quando Quando, az O Sole Mio, a Quando m'innamoro, a My Way vagy az Ave Maria. Az elmúlt években még aktív volt, gyakran színpadra lépett.
