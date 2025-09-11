Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Összeszorul a szív: Így emlékezik a fiára a népszerű színész

tragikus
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 11:25
színészszomorú
Megható pillanatokat élt át a színész.

A legendás brit sorozat, a „Only Fools and Horses” sztárja, Nicholas Lyndhurst megható gesztussal állít emléket tragikusan fiatalon elhunyt fiának, Archie-nak. A mindössze 19 évesen, agyvérzés következtében elhunyt fiú legnagyobb szenvedélye az általa 2017-ben alapított streetwear divatmárka, a Fated To Pretend volt.

Színész
Tragikusan hunyt el a fiatal színész Fotó: Freepik

Archie Lyndhurst nemcsak a divat világában bontogatta szárnyait: a CBBC népszerű sorozatában, a „So Awkward”-ban és Jack Whitehall vígjátékában, a „Bad Education”-ben is feltűnt. A fiatal tehetség 2020 szeptemberében hunyt el, halála az egész színésztársadalmat és rajongóit mélyen megrázta. 

Most, öt évvel a tragédia után, Nicholas és felesége, Lucy bejelentették: nyilvánosságra hozzák Archie első, eddig titokban maradt kollekcióját. A megható projekt célja, hogy fiuk öröksége tovább éljen, és mások is megismerhessék azt a kreatív energiát, amit munkáiba fektetett. Lucy egy Instagram-posztban így üzent: 

Neked, Archie, a világ legbüszkébb szüleitől. Vannak, akiknek még meg kell ismerniük téged. Szeretünk. Mama és Old Man.

Archie korábban így nyilatkozott márkájáról: 

A Fated To Pretend akkor született, amikor 17 éves voltam. Először gördeszkás márkát akartam, de végül a ruhákon keresztül tudtam kifejezni a bennem lévő érzéseket. A problémáimat és a fájdalmaimat öntöttem bele ebbe a márkába, ezért ennyire személyes számomra. Ez mindig is a legnagyobb szenvedélyprojektem lesz, amin valaha dolgoztam.

Archie szavai ma még fájdalmasabban csengenek, ám szülei gondoskodnak róla, hogy öröksége soha ne merüljön feledésbe - írja a The Sun.

 

