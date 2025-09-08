Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
„Jaj, drága Bogi! Vigyázz az úton!” – Szívszorító sorokkal búcsúznak a kollégák Koós Boglárkától

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 13:00
Hiába a reménykedés és a számtalan ima, a Latinovits Színház 27 éves színésznője vasárnap meghalt. Koós Boglárka öngyilkossági kísérlete és halála az egész országot megrendítette, kollégái szívbemarkoló üzenetekkel búcsúznak tőle.
Csütörtök reggel érkezett a sokkoló hír, hogy a Budaörsi Latinovits Színház fiatal tehetsége úgy döntött, eldobja az életét. Koós Boglárka otthonában kísérelt meg öngyilkosságot, ahol kolléganője, Hartai Petra talált rá. A mindössze 27 éves lányt ezután kórházba szállították, ahol kómában feküdt. És bár az orvosok napokig küzdöttek az életéért, vasárnap napközben kiderült, hogy Koós Boglárka elhunyt. A kollégái teljesen összetörtek a hír hallatán, megható sorokkal búcsúznak tőle.

Koós Boglárka
Egy emberként rendült meg a színészvilág, amikor megérkezett a lesújtó hír: Koós Boglárka meghalt (Fotó: Budaörsi Latinovits Színház)

Balázsovits Edit Facebook-oldalán üzent néhai kolléganőjének, úgy tűnik, globálisan minket, a mai embereket is hibáztatja a történtek miatt, amivel kapcsolatban a pszichológus korábban elárulta, sok esetben szinte lehetetlen civilként felismerni az öngyilkosság jeleit.

Bogi! Kicsi édes nagy-kicsilány! Bogi!! Jaj, drága Bogi! Vigyázz az úton! Mindig nevettél! Oh, milyen figyelmetlen és felületes az ember. Megráz, megdöbbent, megrendít! Bogi!

 – írta.

Értetlenül állnak Koós Boglárka halála előtt

Nagy Sándor színész is úgy érezte, hogy nyilvánosan is búcsút kell vennie néhai pályatársától.

„Nyugodj békében. Őszinte részvétem minden hozzátartozónak, barátnak, kollégának” – írta Instagram-oldalán.

Ezzel persze nem volt egyedül, több fiatal kolléga is csatlakozott hozzá.

Bogi. Nem értem. Nem értjük 

– reagált tömören Medveczky Balázs.

„Egy fantasztikus színésznővel, egy tüneményes emberrel lett ma kevesebb a világ. Nyugodj békében, Bogi” – folytatta a sort Ember Márk is.

Te drága, értékes, szeretetreméltó ember 

– fogalmazott Kovács Adrián zeneszerző, karmester.

OROSZ Ákos; KOÓS Boglárka
Koós Boglárka búcsúlevélben árulta el a tragédia okát, úgy érezte, elfáradt (Fotó: Bruzák Noémi / MTI)

A színházak is búcsút vettek Bogitól

Az ifjú tehetség a Vígszínházban is vendégszerepelt jó néhányszor, így ők is kötelességüknek érezték, hogy emléket állítsanak neki.

Mély fájdalommal értesültünk róla, hogy Koós Boglárka színésznő, a Budaörsi Latinovits Színház társulatának tagja elhunyt. Bogi a Vígszínházban töltötte a szakmai gyakorlatát, ahol 2022-ben a Barátom, Harvey-ban debütált Mae szerepében, majd fontos szerepet kapott a K utazásai című ősbemutatónkban, de játszott A nagy Gatsbyben, A diktátorban, a Mágnás Miskában és a Csáth és démonaiban is. Büszkék vagyunk rá, hogy ismerhettük és dolgozhattunk vele. Összetört szívvel őszinte részvétünket fejezzük ki a családjának, barátainak és kollégáinak

 – üzenték. Több teátrum is búcsúzott tőle:

„Mély fájdalommal értesültünk róla, hogy Koós Boglárka, a Budaörsi Latinovits Színház színművésznője elhunyt. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családjának, barátainak, erőt, kitartást kívánunk nekik ebben az elmondhatatlanul nehéz időszakban. A Budaörsi Latinovits Színház társulatának is kívánunk rengeteg erőt, lélekben veletek vagyunk” – adta hírül a Miskolci Nemzeti Színház is.

„Mély fájdalommal értesítjük nézőinket, hogy Koós Boglárka, a Budaörsi Latinovits Színház színművésze (aki a Kamrában a Pekingi ősz című előadásban is játszott) ma elhunyt. A Budaörsi Latinovits Színház az alábbi sorokkal búcsúzott Bogitól: 'Koós Boglárka, köszönjük, hogy velünk voltál, velünk játszottál, amíg csak tudtál...' Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak!” – idézte a Katona József Színház.

A Latinovits Színház előadásai elmaradnak

Úgy tűnik, Koós Boglárka szerepeire egyelőre nem választottak másik színésznőt, a színház úgy adózik emlékének, hogy az előre tervezett premiereket elhalasztották.

Ezekben a pillanatokban gördülne fel a függöny 2025/26-os évadunkban első alkalommal, de a ma estére és a következő napokra tervezett előadásaink elmaradnak. Fájdalmunk és megrendültségünk elmondhatatlan. A család méltóságát tiszteletben tartva nem kívánunk nyilatkozni a tragédiáról. A színház műsorát érintő változásokról nézőinket a szokásos csatornákon hamarosan értesítjük. Gondolatainkban és imáinkban Bogival vagyunk

 – áll a teátrum Facebook-oldalán.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

 

