„Jaj, drága Bogi! Vigyázz az úton!” – Szívszorító sorokkal búcsúznak a kollégák Koós Boglárkától

Csütörtök reggel érkezett a sokkoló hír, hogy a Budaörsi Latinovits Színház fiatal tehetsége úgy döntött, eldobja az életét. Koós Boglárka otthonában kísérelt meg öngyilkosságot, ahol kolléganője, Hartai Petra talált rá. A mindössze 27 éves lányt ezután kórházba szállították, ahol kómában feküdt. És bár az orvosok napokig küzdöttek az életéért, vasárnap napközben kiderült, hogy Koós Boglárka elhunyt. A kollégái teljesen összetörtek a hír hallatán, megható sorokkal búcsúznak tőle.

Egy emberként rendült meg a színészvilág, amikor megérkezett a lesújtó hír: Koós Boglárka meghalt (Fotó: Budaörsi Latinovits Színház)

Balázsovits Edit Facebook-oldalán üzent néhai kolléganőjének, úgy tűnik, globálisan minket, a mai embereket is hibáztatja a történtek miatt, amivel kapcsolatban a pszichológus korábban elárulta, sok esetben szinte lehetetlen civilként felismerni az öngyilkosság jeleit.

Bogi! Kicsi édes nagy-kicsilány! Bogi!! Jaj, drága Bogi! Vigyázz az úton! Mindig nevettél! Oh, milyen figyelmetlen és felületes az ember. Megráz, megdöbbent, megrendít! Bogi!

– írta.

Értetlenül állnak Koós Boglárka halála előtt

Nagy Sándor színész is úgy érezte, hogy nyilvánosan is búcsút kell vennie néhai pályatársától.

„Nyugodj békében. Őszinte részvétem minden hozzátartozónak, barátnak, kollégának” – írta Instagram-oldalán.

Ezzel persze nem volt egyedül, több fiatal kolléga is csatlakozott hozzá.

Bogi. Nem értem. Nem értjük

– reagált tömören Medveczky Balázs.

„Egy fantasztikus színésznővel, egy tüneményes emberrel lett ma kevesebb a világ. Nyugodj békében, Bogi” – folytatta a sort Ember Márk is.

Te drága, értékes, szeretetreméltó ember

– fogalmazott Kovács Adrián zeneszerző, karmester.

Koós Boglárka búcsúlevélben árulta el a tragédia okát, úgy érezte, elfáradt (Fotó: Bruzák Noémi / MTI)

A színházak is búcsút vettek Bogitól

Az ifjú tehetség a Vígszínházban is vendégszerepelt jó néhányszor, így ők is kötelességüknek érezték, hogy emléket állítsanak neki.

Mély fájdalommal értesültünk róla, hogy Koós Boglárka színésznő, a Budaörsi Latinovits Színház társulatának tagja elhunyt. Bogi a Vígszínházban töltötte a szakmai gyakorlatát, ahol 2022-ben a Barátom, Harvey-ban debütált Mae szerepében, majd fontos szerepet kapott a K utazásai című ősbemutatónkban, de játszott A nagy Gatsbyben, A diktátorban, a Mágnás Miskában és a Csáth és démonaiban is. Büszkék vagyunk rá, hogy ismerhettük és dolgozhattunk vele. Összetört szívvel őszinte részvétünket fejezzük ki a családjának, barátainak és kollégáinak

– üzenték. Több teátrum is búcsúzott tőle: