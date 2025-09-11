Megható levelet írt a mentőknek: így mentették meg a darázscsípéstől fuldokló férfit

Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán osztotta meg egy férfi megható levelét, amelyben köszönetet mondott a mentésirányítóknak. Az eset akkor történt, amikor a férfi energiaitalt fogyasztott az erkélyén, és nem vette észre, hogy az italába egy darázs került. A rovar megcsípte a száját, amely rövid időn belül erősen bedagadt.
Párja hívta a 112-es segélyhívót, ahol azonnal a mentésirányítókhoz kapcsolták őket. A vonal másik végén dolgozó hölgy végig velük maradt, folyamatosan érdeklődött a férfi állapotáról, és tájékoztatta őket arról, hogy merre jár a mentőegység. Figyelmeztette őket az esetleges veszélyekre, például hogy hányás vagy ájulás esetén mit kell tenni, és hasznos információkat adott a duzzanat kezelésére vonatkozóan is.
Amikor a férfi jelezte, hogy szédül, az irányító biztatta őket, hogy kitartanak, és hamarosan megérkezik a segítség. A levél írója kiemelte, mennyire nagyra értékeli a szakértelmet és a támogatást, amelyet a telefonhívás során kaptak. Külön gratulált a hölgynek, aki a vonalban volt velük, mondván:
Ő volt a legügyesebb.
A férfi arra kérte az Országos Mentőszolgálatot, hogy adja át levelét a kolléganőnek, mert hálás a gyors és szakszerű segítségért. Hozzátette: a kiérkező mentők is magas szinten, profin végezték a munkájukat, és szerinte minden elismerést megérdemelnek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.