Megható levelet írt a mentőknek: így mentették meg a darázscsípéstől fuldokló férfit

Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán osztotta meg egy férfi megható levelét, amelyben köszönetet mondott a mentésirányítóknak. Az eset akkor történt, amikor a férfi energiaitalt fogyasztott az erkélyén, és nem vette észre, hogy az italába egy darázs került. A rovar megcsípte a száját, amely rövid időn belül erősen bedagadt.

Párja hívta a 112-es segélyhívót, ahol azonnal a mentésirányítókhoz kapcsolták őket. A vonal másik végén dolgozó hölgy végig velük maradt, folyamatosan érdeklődött a férfi állapotáról, és tájékoztatta őket arról, hogy merre jár a mentőegység. Figyelmeztette őket az esetleges veszélyekre, például hogy hányás vagy ájulás esetén mit kell tenni, és hasznos információkat adott a duzzanat kezelésére vonatkozóan is.

Amikor a férfi jelezte, hogy szédül, az irányító biztatta őket, hogy kitartanak, és hamarosan megérkezik a segítség. A levél írója kiemelte, mennyire nagyra értékeli a szakértelmet és a támogatást, amelyet a telefonhívás során kaptak. Külön gratulált a hölgynek, aki a vonalban volt velük, mondván:

Ő volt a legügyesebb.

A férfi arra kérte az Országos Mentőszolgálatot, hogy adja át levelét a kolléganőnek, mert hálás a gyors és szakszerű segítségért. Hozzátette: a kiérkező mentők is magas szinten, profin végezték a munkájukat, és szerinte minden elismerést megérdemelnek.