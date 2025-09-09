Feketébe borult a sztár oldala, gyászol a magyarok kedvenc színésze

Generációk nőttek fel a Bud Spencer-Terence Hill páros filmjein. A magyarok két kedvenc színésze több millió embert nevetettek meg kis hazánkban, a barátságuk pedig legalább annyira legendás volt, mint az alkotásaik, és ami egészen Bud Spencer 2016-ban bekövetkezett haláláig kitartott. Barátja elvesztése nagyon megviselte Terence Hillt, nemrég pedig újabb veszteség érte - szúrta ki a Metropol.

Gyászol Terence Hill (Photo by JORGE GUERRERO / AFP) Fotó: AFP

Terence Hill egy fekete-fehér fotóval tudatta a közösségi médiában, hogy elhunyt színészkollégája, Neil Summers, akivel többek között az utolsó Bud Spencer – Terence Hill filmben, a Bunyó karácsonyigban, valamint a Nevem: Senki című filmben és a Lucky Luke-ban is szerepelt.

Szomorúan hallottam, hogy drága barátom, Neil Summers elhunyt. Nyugodj békében, barátom, igazi cowboy voltál!

- írta a színész a Facebook-oldalán.