Pizsiben buliztak a sztárok Jeff Bezos és Lauren Sánchez esküvőjén

Ezen a hétvégén tartották Velencében az évszázad esküvőjét. Jeff Bezos és Lauren Sánchez csupa A-listás hollywoodi sztárral együtt ünnepelte a nagy napját. A háromnapos esküvőt a hírességek egy pizsamás bulival koronázták meg.

Jeff Bezos és Lauren Sánchez esküvője 56 millió dollárba került

Fotó: Chinellato/Fotogramma / Northfoto

Jeff Bezos és Lauren Sánchez pizsamás bulija

A világ egyik leggazdagabb embere és Lauren a hétvégén mondta ki a boldogító igent Velencében. A vendéglista szinte kizárólag A-listás hollywoodi hírességekkel volt tele. A háromnapos ünneplés egyik fénypontja pedig a pizsama témájú buli volt, ahol minden meghívott sztár hajnalig tombolt. A jó zenéről DJ Cassidy és Usher gondoskodtak. A jó hangulatért pedig a szupersztárok feleltek.

Sydney Sweeney volt az esküvő egyik legnépszerűbb személye (Fotó: KGC-34/133516_003 / Northfoto)

Ezek a hírességek táncoltak hajnalig

Oprah Winfrey például a források szerinte felforgatta a táncparkettet, ami közben Mick Jagger, a Rolling Stones frontembere az ikonikus táncmozdulatait csillogtatta. Az est további Fred Astaire-jei Kris Jenner és barátja, Corey Gamble, Tommy Hilfiger és felesége, Dee Ocleppo, valamint Jerry Seinfeld felesége, Jessica Seinfeld voltak. Tom Brady pedig, aki szingliként jelent meg, több olyan nőt is felkért az este folyamán, akik szintén egyedül érkeztek. De leginkább egyetlen nő érdekelte igazán, aki nem más, mint Sydney Sweeney. Nem hiába, a 27 éves színésznő volt az esküvő egyik legnépszerűbb meghívottja. Még a Gyűrűk ura sztárja is felkérte őt egy-két tánc erejéig. Ugyanis Orlando Bloom is, aki nemrégiben szakított Katy Perryvel, egyedül érkezett a háromnapos lagzira. A 48 éves színész jó barátjával Leonardo DiCaprióval töltötte ideje nagy részét, de napközben Sydney Sweeney-vel sétálgatott Velence utcáin. Mindenki nagyon jól érezte magát, olyannyira, hogy még a két ünnepelt, Jeff Bezos és Lauren Sánchez is színpadra állt.

Orlando Bloom is szingliként érkezett az évszázad esküvőjére (Fotó: KGC-34/133516_007 / Northfoto)

A-listás pizsamaparti volt

A vendégek hozták a legfinomabb selyemből készült alvócuccaikat és papucsukat, ugyanis a tematika pizsamaparti volt. A források szerint a férfiaknak sokkal jobban sikerült a témához illő ruházatban érkezniük és a szokatlan dresscode ellenére is a hírességek késő estig táncoltak. A buli hajnali háromig tartott és minden híresség ajándékkal távozott. A résztvevők fekete kasmír Alice + Olivia pulóvereket kaptak ajándékba, amelyeken a 'legendás' szó szerepelt. Jeff Bezos és Lauren Sánchez minden apró részletet megtervezett és gondoskodott róla, hogy ez legyen az évszázad esküvője.