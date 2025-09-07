"Egyenlő a halálos ítélettel" – Pamela Anderson-nak elege van! Kitálalt a Liam Neeson-nal közös románcáról

Pamela Anderson a Deauville-i Filmfesztiválon átvette a Deauville Talent Award-ot, és köszönő beszédében határozottan cáfolta, hogy Liam Neeson-nel folytatott viszonya PR-fogás lett volna. Szerinte az ilyen trükkök 'halálos ítéletnek' számítanak, és ellentétesek azzal az őszinteséggel, amihez egész életében ragaszkodik.

Pamela Anderson szeptember elején a Deauville-i Amerikai Filmfesztiválon átvehette a Deauville Talent Award-ot (Fotó: Denis Guignebourg / Bestimage / Northfoto)

Pamela Anderson tagadja a PR románcot Liam Neeson-nal

Pamela Anderson szeptember elején a 2025-ös Deauville-i Amerikai Filmfesztiválon vehette át a Deauville Talent Award-ot, melyet az amerikai filmművészethez való hozzájárulásáért ítéltek oda neki. A díjátadó ünnepségen tartott beszédében azonban nemcsak pályafutásáról nyilatkozott, hanem a legfrissebb pletykákra is reagált. A sajtóban ugyanis korábban felröppentek hírek arról, hogy Pamela Anderson és Liam Neeson között romantikus kapcsolat alakult ki, amelyet többen egy újabb PR fogásnak véltek. A színésznő azonban határozottan cáfolta ezeket a feltételezéseket:



Nem veszek részt PR-kapcsolatokban. Az ilyesmi számomra egyenlő a halálos ítélettel.

Pamela Anderson továbbá azt is hozzátette, hogy semmilyen körülmények között nem használja fel magánéletét reklámcélokra, és nem oszt meg semmit a szerelmi életéből nyilvánosan. Szerinte az ilyen 'játékszerű kapcsolatok' nemcsak hiteltelenek, de károsak is.

Pamela Anderson határozottan állítja, hogy nem folytat 'álrománcot' a hírverés kedvéért (Fotó: Denis Guignebourg / Bestimage / Northfoto)

Pamela Anderson és Liam Neeson románca

A nyáron bombaként robbant a hír, hogy Pamela Anderson és Liam Neeson a Csupasz Pisztoly reboot-jánek forgatásán egymásba szeretett. Ezt pedig a rajongók és a sajtó egy része rögtön PR akciónak sejtett, amely a film népszerűsítését szolgálja. Pamela Anderson azonban már korábban is ragaszkodott ahhoz, hogy magánéletét nem kívánja a nyilvánosság előtt élni. Mostani megszólalásában ismét hangsúlyozta, hogy a valódi intimitást nem lehet kamerák előtt megélni, és ő mindig is az őszinteség híve volt, még akkor is ha ez néha nehezebb utat is jelent.

Ne tévesszék össze a kedvességemet a gyengeséggel, és a bátorságomat a keserűséggel.

Az 58 éves színésznő egyértelművé tette, hogy sem Liam Neeson-nel, sem mással nem folytat 'álrománcot' a hírverés kedvéért.