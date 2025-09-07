Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
"Egyenlő a halálos ítélettel" – Pamela Anderson-nak elege van! Kitálalt a Liam Neeson-nal közös románcáról

Pamela Anderson
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 17:15
Liam NeesonrománcCsupasz pisztoly
Az 58 éves színésznő véget vetett a találgatásoknak. Pamela Anderson tagadja, hogy Liam Neeson-nel való románca csak PR fogás.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Pamela Anderson a Deauville-i Filmfesztiválon átvette a Deauville Talent Award-ot, és köszönő beszédében határozottan cáfolta, hogy Liam Neeson-nel folytatott viszonya PR-fogás lett volna. Szerinte az ilyen trükkök 'halálos ítéletnek' számítanak, és ellentétesek azzal az őszinteséggel, amihez egész életében ragaszkodik.

Pamela Anderson szeptember elején a Deauville-i Amerikai Filmfesztiválon átvehette a Deauville Talent Award-ot
Pamela Anderson szeptember elején a  Deauville-i Amerikai Filmfesztiválon átvehette a Deauville Talent Award-ot (Fotó: Denis Guignebourg / Bestimage /  Northfoto)

Pamela Anderson tagadja a PR románcot Liam Neeson-nal

Pamela Anderson szeptember elején a 2025-ös Deauville-i Amerikai Filmfesztiválon vehette át a Deauville Talent Award-ot, melyet az amerikai filmművészethez való hozzájárulásáért ítéltek oda neki. A díjátadó ünnepségen tartott beszédében azonban nemcsak pályafutásáról nyilatkozott, hanem a legfrissebb pletykákra is reagált. A sajtóban ugyanis korábban felröppentek hírek arról, hogy Pamela Anderson és Liam Neeson között romantikus kapcsolat alakult ki, amelyet többen egy újabb PR fogásnak véltek. A színésznő azonban határozottan cáfolta ezeket a feltételezéseket:
 

Nem veszek részt PR-kapcsolatokban. Az ilyesmi számomra egyenlő a halálos ítélettel.

Pamela Anderson továbbá azt is hozzátette, hogy semmilyen körülmények között nem használja fel magánéletét reklámcélokra, és nem oszt meg semmit a szerelmi életéből nyilvánosan. Szerinte az ilyen 'játékszerű kapcsolatok' nemcsak hiteltelenek, de károsak is.

Pamela Anderson határozottan állítja, hogy nem folytat 'álrománcot' a hírverés kedvéért
Pamela Anderson határozottan állítja, hogy nem folytat 'álrománcot' a hírverés kedvéért (Fotó: Denis Guignebourg / Bestimage /  Northfoto)

Pamela Anderson és Liam Neeson románca

A nyáron bombaként robbant a hír, hogy Pamela Anderson és Liam Neeson a Csupasz Pisztoly reboot-jánek forgatásán egymásba szeretett. Ezt pedig a rajongók és a sajtó egy része rögtön PR akciónak sejtett, amely a film népszerűsítését szolgálja. Pamela Anderson azonban már korábban is ragaszkodott ahhoz, hogy magánéletét nem kívánja a nyilvánosság előtt élni. Mostani megszólalásában ismét hangsúlyozta, hogy a valódi intimitást nem lehet kamerák előtt megélni, és ő mindig is az őszinteség híve volt, még akkor is ha ez néha nehezebb utat is jelent.

Ne tévesszék össze a kedvességemet a gyengeséggel, és a bátorságomat a keserűséggel.

Az 58 éves színésznő egyértelművé tette, hogy sem Liam Neeson-nel, sem mással nem folytat 'álrománcot' a hírverés kedvéért.

Pamela Anderson és Liam Neeson a Csupasz Pisztoly reboot-jának forgatásán szeretett egymásba
Pamela Anderson és Liam Neeson a Csupasz Pisztoly reboot-jának forgatásán szeretett egymásba (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

Pamela Anderson karrierje fordulóponthoz érkezett

A díjátadó azonban nemcsak a botrányról szólt. Pamela Anderson karrierje egy új szakaszába lépett. Legutóbbi filmje, The Last Showgirl, több filmes díjra is esélyes, köztük Golden Globe- és SAG-jelöléseket is kaphat. Emellett a kritikusok is elismerően nyilatkoztak átalakulásáról és visszafogott, de erőteljes játékáról. A színésznő a közeljövőben Michael Cera rendezői debütálásában is szerepet kap, és több filmes projektje is előkészületben van.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

