„Ezt meg lehet enni?” – Őrült felvétel terjed a neten: Liam Neeson lezárta a labubu őrületet

Liam Neeson hetek óta a Pamela Anderson-nal való új románcával hívja fel magára a figyelmet. Ám ezúttal nem emiatt, hanem egy vicces interjú okán került címlapokra. A 72 éves színésznek fogalma sem volt arról, hogy mi az a Labubu.

Liam Neeson és Pamela Anderson a Csupasz Pisztoly reboot-jának forgatásán kerültek közelebbi kapcsolatba (Fotó: Photo Image Press / Northfoto)

Liam Neeson labubu-s válaszán röhög az internet népe

Liam Neeson a Fox News nemrégiben adott interjújában teljesen összezavarodott, amikor egy Labubu figurát mutattak neki. Az interjúban a 72 éves színész rá sem ismert a Labubu-ra, a jelenleg talán legfelkapottabb játékfigurára. Miután a riporter megkérdezte, hogy tudja-e mi ez, Liam Neeson ezt válaszolta:

Fogalmam sincs. Komolyan, nem tudom

Amikor pedig közölték vele, hogy a különös szörnyecske neve Labubu, még egy furcsa kérdéssel folytatta:

Ez egy bolyhos baba. Vagy ezt meg lehet enni?

De mi is az a Labubu és mely sztárok vannak oda érte?

Bár Liam Neeson nem tagja a Labubu rajongói klubnak, a játékok világszerte virális jelenségnek számítanak. Számos híresség is csatlakozott a őrülethez, köztük BLACKPINK Lisa, Kim Kardashian, Rihanna, Dua Lipa és David Beckham. A hongkongi művész, Kasing Lung által készített Labubu-kat a Pop Mart forgalmazza, amely a játékokat 'ördögi, de aranyos szörnyként írja le, hegyes fülekkel, bájosan csintalan mosollyal és nagyon éles fogakkal'. A színes, gyűjthető babák, amelyeket gyakran vakdobozokban árulnak, táskákra és retikülökre akaszthatók, mint a szokatlan kiegészítők.

A Labubu őrület számos hírességet is elért, többek között Dua Lipa-t, Kim Kardashian-t, Rihanna-t és David Beckham-et is (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Liam Neeson és Pamela Anderson

A 72 éves színész azonban nem csak ezzel került a figyelem középpontjába az utóbbi időben. Előző héten startolt a mozikban a Csupasz Pisztoly reboot-ja, ahol ő kapta a főszerepet. De a rajongók számára nem ez volt az egyetlen meglepetés. A forgatás alatt ugyanis Liam Neeson és Pamela Anderson között fellángolt valami, ami azóta is tart. A két sztár próbálta titokban tartani a friss románcot, de a film premierjén már nem bírtak magukkal. Pamela Anderson csókot nyomott Liam Neeson arcára és ezzel egyértelművé tették a rajongók számára is, hogy több van köztük, mint munkakapcsolat. Az Elrabolva filmek sztárja azóta megkapta a néhai felesége, Natasha Richardson testvérének az áldását is. Sőt, még a néhai színésznő egyik legjobb barátja, Andy Cohen is örül annak, hogy a 72 éves színészre végre újra rátalált a szerelem.