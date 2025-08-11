AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Zsuzsanna, Tiborc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
„Ezt meg lehet enni?” – Őrült felvétel terjed a neten: Liam Neeson lezárta a labubu őrületet

„Ezt meg lehet enni?” – Őrült felvétel terjed a neten: Liam Neeson lezárta a labubu őrületet

Liam Neeson
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 21:15
LabubuPamela AndersonCsupasz pisztoly
A 73 éves színész ezúttal nem Pamela Anderson miatt került címlapra. Liam Neeson-t egyik interjún adott vicces válasza miatt kapta fel az internet népe.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Liam Neeson hetek óta a Pamela Anderson-nal való új románcával hívja fel magára a figyelmet. Ám ezúttal nem emiatt, hanem egy vicces interjú okán került címlapokra. A 72 éves színésznek fogalma sem volt arról, hogy mi az a Labubu. 

Liam Neeson és Pamela Anderson a Csupasz Pisztoly reboot-jának forgatásán került közelebbi kapcsolatba
Liam Neeson és Pamela Anderson a Csupasz Pisztoly reboot-jának forgatásán kerültek közelebbi kapcsolatba (Fotó: Photo Image Press / Northfoto)

 

Liam Neeson labubu-s válaszán röhög az internet népe

Liam Neeson a Fox News nemrégiben adott interjújában teljesen összezavarodott, amikor egy Labubu figurát mutattak neki. Az interjúban a 72 éves színész rá sem ismert a Labubu-ra, a jelenleg talán legfelkapottabb játékfigurára. Miután a riporter megkérdezte, hogy tudja-e mi ez, Liam Neeson ezt válaszolta:

 

Fogalmam sincs. Komolyan, nem tudom

 

Amikor pedig közölték vele, hogy a különös szörnyecske neve Labubu, még egy furcsa kérdéssel folytatta:

 

Ez egy bolyhos baba. Vagy ezt meg lehet enni?

 

De mi is az a Labubu és mely sztárok vannak oda érte?

Bár Liam Neeson nem tagja a Labubu rajongói klubnak, a játékok világszerte virális jelenségnek számítanak. Számos híresség is csatlakozott a őrülethez, köztük BLACKPINK Lisa, Kim Kardashian, Rihanna, Dua Lipa és David Beckham. A hongkongi művész, Kasing Lung által készített Labubu-kat a Pop Mart forgalmazza, amely a játékokat 'ördögi, de aranyos szörnyként írja le, hegyes fülekkel, bájosan csintalan mosollyal és nagyon éles fogakkal'. A színes, gyűjthető babák, amelyeket gyakran vakdobozokban árulnak, táskákra és retikülökre akaszthatók, mint a szokatlan kiegészítők.

A Labubu őrület számos hírességet is elért, többek között Dua Lipa-t, David Beckham-et is
A Labubu őrület számos hírességet is elért, többek között Dua Lipa-t, Kim Kardashian-t, Rihanna-t és David Beckham-et is (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

 

Liam Neeson és Pamela Anderson

A 72 éves színész azonban nem csak ezzel került a figyelem középpontjába az utóbbi időben. Előző héten startolt a mozikban a Csupasz Pisztoly reboot-ja, ahol ő kapta a főszerepet. De a rajongók számára nem ez volt az egyetlen meglepetés. A forgatás alatt ugyanis Liam Neeson és Pamela Anderson között fellángolt valami, ami azóta is tart. A két sztár próbálta titokban tartani a friss románcot, de a film premierjén már nem bírtak magukkal. Pamela Anderson csókot nyomott Liam Neeson arcára és ezzel egyértelművé tették a rajongók számára is, hogy több van köztük, mint munkakapcsolat. Az Elrabolva filmek sztárja azóta megkapta a néhai felesége, Natasha Richardson testvérének az áldását is. Sőt, még a néhai színésznő egyik legjobb barátja, Andy Cohen is örül annak, hogy a 72 éves színészre végre újra rátalált a szerelem. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu