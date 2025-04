Netflix-láz: Ezekre a sorozatokra kíváncsi most mindenki

Piper Rockelle és Tiffany Smith nem kívántak részt venni a róluk szóló dokuszériában (Fotó: YouTube / Netflix)

Nagyon észak

Bizonyára mindnyájan éreztük már úgy, hogy legszívesebben elmenekülnénk valahova az Isten háta mögé, elszeparálva mindentől, mert ott biztos másabb az élet. Nos, sorozatunk főhőse, Siaja (Anna Lambe) pont egy ilyen helyen él, egészen pontosan a sarkvidéken, ahol szintén nem fenékig tejfel minden, és nem örökös nyugalomban telnek a mindennapok. A Nagyon északban egy, az életében friss impulzusokat, új kihívásokat kereső fiatal férjes asszony kalandját kísérhetjük figyelemmel 8 epizódon keresztül, ahogy karrierlehetőségek és szerelmi kalandok után kutat, miközben egyik vicces és egyben kellemetlen szituációból a másikba csöppen.

Siaja a világ ellen is lehetne a címe a Nagyon észak című sorozatnak (Fotó: YouTube / Netflix)

Fekete tükör

A szinte minden epizódjában groteszk, bizarr és nem túl biztató jövőképet, vagy épp igen velős és csontig hatolóan hiteles társadalomkritikát megfogalmazó széria visszatér, immáron a hetedik évadjával. Az eredeti címén (Black Mirror) is sokat emlegetett Fekete tükör ezúttal hat részt kínál a Netflixre tévedő tévénézők számára, és most is a megszokott minőséget hozza magával. Az önálló epizódokban szó esik múltbéli traumák újbóli átéléséről, a halál feletti győzelem kicsikarásáról, illetve filmforgatás fogságába esett sztárszínészekről is. A szereposztás ismételten tartogat igazi húzóneveket, így például látható az aktuális évad egyik részében a többszörös Golden Globe-díjas Paul Giamatti, valamint A Pingvin című miniszériában zseniálisat alakító Cristin Milioti is.