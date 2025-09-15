Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Rekord az Emmy-díjátadón, ilyen még nem volt - Íme a győztesek

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 06:48 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 15. 06:50
Ezek az alkotások és alkotók győzedelmeskedtek az idei Emmy-díjátadón.

Lezajlott a 77. Emmy-díjátadó, ami bőven tartogatott meglepetéseket, ráadásul rekord is született, ugyanis a Kamaszok című Netflix-sorozatért jelölt, mindössze 15 esztendős Owen Cooper a valaha volt legfiatalabb jelölt és győztes a "Legjobb férfi mellékszereplő mini-, antológiasorozatban vagy filmben" kategóriában.

Owen Cooper az alsó sorban ül, balról a harmadik helyen / Fotó: AFP

Íme a 77. Emmy-díjátadó győztesei:

  • Legjobb dráma sorozat: Vészhelyzet Pittsburghben
  • Legjobb férfi főszereplő dráma sorozatban: Noah Wyle (Vészhelyzet Pittsburghben)
  • Legjobb női főszereplő dráma sorozatban: Britt Lower (Különválás)
  • Legjobb férfi mellékszereplő dráma sorozatban: Tramell Tillman (Különválás)
  • Legjobb női mellékszereplő dráma sorozatban: Katherine LaNasa (Vészhelyzet Pittsburghben)
  • Legjobb vígjáték sorozat: The Studio
  • Legjobb női főszereplő vígjáték sorozatban: Jean Smart (Hacks)
  • Legjobb férfi főszereplő vígjáték sorozatban: Seth Rogen (The Studio)
  • Legjobb férfi mellékszereplő vígjáték sorozatban: Jeff Hiller (Somebody Somewhere)
  • Legjobb női mellékszereplő vígjáték sorozatban: Hannah Einbinder (Hacks)
  • Legjobb mini- vagy antológia sorozat: Kamaszok
  • Legjobb női főszereplő mini-, antológia sorozatban vagy tévéfilmben: Cristin Milioti (Pingvin)
  • Legjobb férfi főszereplő mini-, antológia sorozatban vagy filmben: Stephen Graham (Kamaszok)
  • Legjobb férfi mellékszereplő mini-, antológia sorozatban vagy filmben: Owen Cooper (Kamaszok)
  • Legjobb női mellékszereplő mini-, antológia sorozatban vagy tévéfilmben: Erin Doherty (Kamaszok)
  • Legjobb forgatókönyv vígjáték sorozatban: The Studio
  • Legjobb forgatókönyv dráma sorozatban: Andor
  • Legjobb forgatókönyv mini-, antológia sorozatban vagy tévéfilmben: Kamaszok
  • Legjobb rendezés dráma sorozatban: Utolsó befutók
  • Legjobb rendezés vígjáték sorozatban: The Studio
  • Legjobb rendezés mini-, antológia sorozatban vagy tévéfilmben: Kamaszok
  • Legjobb talk show: The Late Show With Stephen Colbert

 

