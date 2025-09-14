Stroke-ot kapott a rocklegenda: újra kellett neki tanulni járni!

Vince Neil stroke-ot kapott karácsony másnapján. A Mötley Crüe frontembere ezek után hónapokig tartó fizikoterápiára szorult, újra kellett tanulnia járni, és emiatt el kellett halasztaniuk a Las Vegas-i koncertsorozatot.

A Mötley Crüe frontemberének újra kellett tanulnia járni, miután váratlanul stroke-ot kapott

Fotó: Mjt/Admedia / Northfoto

A Mötley Crüe frontembere stroke-ot kapott

A legendás Mötley Crüe frontembere a napokban vallott arról, hogy 2024 karácsonyának másnapján súlyos stroke-ot szenvedett el álmában. Az eset teljesen váratlanul történt. Vince Neil elmondása szerint előző este még semmi rendellenességet nem érzékelt, másnap reggelre azonban 'a bal oldala teljesen lebénult'. A legendás zenekar énekese a People magazinnak adott interjújában részletesen beszélt a történtekről. Elmondta, hogy az orvosok gyors beavatkozása mentette meg az életét, de az esemény hatására hosszú rehabilitációs időszak következett. Vince Neil stroke utáni gyógyulása során teljesen újra kellett tanulnia járni.

Vince Neil újra tanult járni

A Mötley Crüe frontembere úgy fogalmazott, hogy a stroke utáni első napokban mások segítettek neki eljutni a fürdőszobáig. Eleinte tolószéket használt, majd járókerettel, később bottal próbálta visszanyerni önállóságát. Bár hangja szerencsére nem sérült, a mozgása jelentősen romlott, és agya nem tudta megfelelően koordinálni a testét. A fizikai rehabilitáció hónapokig tartott. Jelenleg már 90–95%-os erőnlétben van, és elmondása szerint újra készen áll arra, hogy a közönség elé álljon. Vince Neil hangsúlyozta, hogy mind mentálisan, mind fizikailag óriási utat tett meg, és hálás azért, hogy új esélyt kapott az élettől.

A Mötley Crüe kénytelen volt elhalasztani minden fellépésüket, Vince Neil egészségi állapota miatt

Fotó: O'Connor/AFF-USA.com / Northfoto

A Mötley Crüe elhalasztotta a koncertjeiket

A Mötley Crüe Las Vegas-i koncertsorozata eredetileg 2025 márciusára és áprilisára volt tervezve, de Vince Neil egészségi állapota miatt a zenekar kénytelen volt elhalasztani azokat. A koncerthelyszín és a zenekar is megerősítette, hogy a Las Vegas-i koncertsorozatok új időpontjai szeptember 12. és október 3. közé kerülnek átütemezésre. Emellett a banda a májusban megrendezett Boardwalk Rock Fesztiválon való fellépését is kénytelen volt lemondani, mivel Vince Neil ekkor még fizikailag nem volt képes színpadra lépni.