Jessica Mulroney karrierje és magánélete romokban van. Meghan Markle egykori legjobb barátnője, úgy érzi, a sussex-i hercegnével való barátsága valójában csak fekete felhőt hozott az életére.

Meghan Markle és Jessica Mulroney a rasszista botrány után elhidegült egymástól

Fotó: KGC-125 / Northfoto

Meghan Markle legjobb barátnője már szégyelli a barátságukat

A sussex-i hercegné egykori legjobb barátnője 16 év után válik a férjétől, de mégsem ez az, amit a legjobban bán. Jessica Mulroney és Meghan Markle barátságának már 2020-ban vége szakadt, amikor Jessica rasszista botrányba keveredett. Most, öt évvel a balhéjuk után pedig Mulroney nyilvánosan is kifejezte megbánását a barátságuk miatt. Egy interjúban azt mondta, hogy ha visszamehetne az időben, soha nem vállalta volna el Meghan esküvőjén a neki szánt kiemelt pozíciót, mert az a médiafigyelem, amit akkor kapott, teljesen tönkretette. Azt is hozzátette, hogy a barátságuk "sötét felhővé" vált, és úgy érzi, hogy az élete teljes csőd Meghan miatt.

Ha visszamehetne az időben, akkor azt kívánná, bárcsak soha ne vett volna részt Meghan és Harry herceg 2018-as esküvőjén. Bár akkor élvezte a nyilvánosságot, amit ez hozott neki, ugyanez a nyilvánosság okozta azt, hogy a közösségi médiában kialakult konfliktusa ilyen mértékben eszkalálódott, és véget vetett Meghan-nel való barátságának, majd a házasságának

A rasszista botrány

Jessica Mulroney és Meghan Markle kapcsolata még a Briliáns elmék című sorozat idején kezdődött, amikor Meghan Torontóban forgatott. Jessica vezette be őt a város fényűző társasági életébe, és hamarosan elválaszthatatlan barátnők lettek. A barátságuk 2020-ban kezdett meginogni, amikor Mulroney-t rasszizmussal vádolták meg, ami súlyos következményekkel járt. Jessica elvesztette televíziós műsorát, a Good Morning America-nál betöltött szerepét, és több márka is megszüntette vele való együttműködését. A botrány hatására Jessica férje, Ben Mulroney, aki a Kanada egyik ismert műsorvezetője volt, lemondott munkájáról, hogy támogassa őt. A pár azonban végül 16 év házasság után elválik.

Jessica Mulroney és Ben Mulroney 16 év után váltak el egymástól

Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

A barátság vége

A barátnők közötti kapcsolat is megromlott. Bár Jessica eleinte azt állította, hogy Meghan minden nap felhívta őt, és a barátságuk változatlan maradt, később egyre inkább jelei mutatkoztak annak, hogy vége a barátságuknak. Jessica törölte közös fényképeiket az Instagramról, és egyre több titokzatos posztot tett közzé, amelyek a magányról és a veszteségről szóltak. Egyes források szerint Jessica úgy érzi, hogy Harry herceg felesége nem állt ki mellette nyilvánosan, és ezt árulásnak tekinti.