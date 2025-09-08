Szörnyű vádak: Priscilla Presley az örökség miatt kapcsoltatta le lányát a gépekről

Lisa Marie Presley tragikus halálának újabb részletei kerültek napvilágra egy friss bírósági dokumentum révén, amelyben édesanyja, Priscilla Presley is érintett. A dokumentumok szerint Elvis Presley lányának halálát egy korábbi fogyókúrás műtét szövődménye, egy súlyos bélrendszeri elzáródás okozta.

Lisa Marie Presley Elvis Presley egyetlen gyermeke volt (Fotó: Robert Williams / Northfoto)

Lisa Marie Presley-t lekapcsolták a gépekről

Lisa Marie Presley halálának pontos körülményeiről eddig kevés részlet volt ismert, azonban a Page Six által megszerzett bírósági dokumentumnak, valamint a hamarosan megjelenő Priscilla Presley memoárjának részleteinek köszönhetően betekintést nyerhetünk az énekesnő halálának sokkoló részleteibe. A dokumentumok szerint Lisa Marie Presley halálát bélelzáródás okozta, amely egy korábban elvégzett bariátriai (testsúlycsökkentő) műtét kései szövődménye volt. Priscilla Presley visszaemlékezése szerint lánya kórházba kerülése után 'code blue' riasztás hangzott el. Ez az orvosi vészhelyzet jele, amikor a beteg szíve megáll. Az énekesnő szívét ugyan sikerült újraindítani, de az agyi működése szinte teljesen leállt. Az orvosok ezek után arról tájékoztatták Priscillát, hogy a lánya nem fog felépülni és az életminősége nem lesz visszaállítható. A memoár szerint Priscilla Presley összetörve csak ennyit suttogott:

Kapcsolják le a gépet, doktor

A következő pillanatról pedig csak annyit ír:

Minden elsötétült

Súlyos vádak Priscilla Presley ellen

A Lisa Marie Presley halálát követő időszakban nem csupán a gyász, hanem komoly jogi viták is felszínre kerültek. Priscilla Presley ellen a két korábbi üzleti tanácsadója, Brigitte Kruse és Kevin Fialko 50 millió dolláros pert indított. A vád szerint Priscilla szándékosan állíttatta le a gépeket, amik lányát életben tartották, hogy megszerezhesse a Presley hagyaték feletti irányítást, köztük Graceland birtokát is. Továbbá szerződésszegéssel és csalással is megvádolták. Az egyik legsúlyosabb állítás pedig az, hogy Priscilla Presley nem a lánya érdekeit tartotta szem előtt, hanem saját anyagi előnyét.

Priscilla Presley-t azzal vádolják, hogy a Presley hagyaték miatt, állíttatta le lánya életfenntartását (Fotó: Photo Image Press / Northfoto)

Priscilla Presley tagadja a vádakat

Priscilla Presley ügyvédje természetesen határozottan visszautasította a vádakat, 'teljességgel abszurdnak és rágalmazónak' nevezve azokat. Sőt, válaszlépésként keresetet nyújtott be Brigitte Kruse és Kevin Fialko ellen, amelyben anyagi visszaélés és időskorú személy bántalmazása is szerepel a vádak között.