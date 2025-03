Kamuszex és meztelenkedés: ilyen volt Michael Jackson és Lisa Marie Presley kirakatházassága

Még hálószobatitkokat is elárultak, hogy fenntartsák a látszatot

Miután azt hitték, mindenkit megnyugtattak szexuális életükkel kapcsolatban, Lisa Marie Presley úgy érezte, az ő feladata az, hogy erre ráerősítsen. Elárulta, hogy Michael Jackson szeret sikoltozni és énekelni az ágyban. Továbbá azt is hozzátette, hogy Jackson hiába volt szűz, amikor összejöttek, mégis utána csillapíthatatlan szexuális étvágya lett.

Teljesen vad volt. Lassan kezdte, aztán egyre többet és többet akart.

Meztelen videójukkal szerették volna bizonyítani a bizonyíthatatlant

Miután sem a rajongók, sem az alkalmazottak nem hittek nekik. Michael Jackson és Lisa Marie Presley úgy döntöttek, hogy közösen meztelenkedni fognak Michael egyik videoklipjében, a You Are Not Alone-ban.

Talán, ha több időt töltöttek volna jótékonykodással, mint a többi színjátékkal, akkor jobban elhitték volna a rajongók a románcukat (Fotó: AGENCE / BESTIMAGE / Northfoto)

A válásuk borítékolható volt

Amennyire próbáltak kifele szerelmesnek tűnni, zárt ajtók mögött a hangulatuk cseppet sem volt annyira romantikus. Michael Jackson és Lisa Marie Presley annyira görcsösen próbálta bizonyítani, hogy szerelmesek, hogy ezt senki nem hitte el nekik. Amikor pedig a pár házassága véget ért, Elvis Presley lánya kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva beadta a válókeresetet. Bevallotta, hogy átgondolta a románcot, és a Rolling Stone-nak azt nyilatkozta:

Az én szándékaimat el tudom mondani, az övét nem.

Talán, ha kevesebb időt töltöttek volna a fehérneműdobálással, pohártöréssel, meztelenkedéssel és többet foglalkoztak volna olyan dolgokkal, mint amikor Magyarországon együtt jótékonykodtak feleségével, akkor sokkal hihetőbb is lehetett volna a szerelmük a rajongók számára.