Itt a halottkém sokkoló jelentése: ez okozta valójában Elvis Presley lányának halálát

Mint arról korábban már beszámoltunk, az év elején elhunyt Elvis és Priscilla Presley egyetlen lánya, Lisa Marie Presley. Az énekesnőt szívmegállással szállították kórházba még januárban. Halálhírét akkor az édesanyja jelentette be.

Lisa Marie Presley 54 évet élt Fotó: AFP

Az orvosszakértő-csapat akkor nem tudta megállapítani, hogy mi okozta Lisa Marie Presley halálát, emiatt halasztást kértek. Azonban most a vizsgálatok kiderítették, hogy az énekesnő vékonybélelzáródásból eredő szövődmények miatt hunyt el.

Később előkerült egy toxikológiai jelentés is, amelyben arról írtak, hogy Presley vérében terápiás szintű oxikodont (egyfajta opioid) és buprenorfint is találtak – utóbbit az opioidfüggőség kezelésére is használják. Emlékeztettek, hogy az opioidok székrekedést okozhatnak, ami bélelzáródáshoz vezethet – ez okozta végül az énekesnő halálát is.