Jennifer Lopez jobban van, mint valaha, Ben Afflecken is túltette magát

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 21:45
Bevallotta, hogy végre boldog és szabad. Jennifer Lopez most zárta az Up All Night nevezetű turnéját.
Augusztus 12-én tartotta Jennifer Lopez utolsó Up All Night turnékoncertjeit, amivel nemcsak lezárt az életében egy fejezetet, de meg is nyitott egy újat.

Jennifer Lopez turnéja végéhez ért 
Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto

Turnéja során az énekesnő olyan helyeken lépett fel, mint Madrid, Varsó, Budapest Abu Dhabi vagy Szardínia. Utolsónál zárta le egész koncertsorozatát - számol be róla a Life.hu.

Jennifer Lopez az Instagram fotója mellé mellékelt egy érzelmes fotót, ahol egy New York feliratú sapkában mosolyog.

Tegnap este volt a nyár utolsó koncertje, és szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik eljöttek. Ez volt a legszebb, legboldogabb és legszabadabb nyár... és egyetlen kívánságom van, hogy ti is olyan boldogok legyetek, mint amilyenné ti tettetek engem minden este. Szeretlek benneteket

- írta az énekesnő.

Jennifer Lopez  a válókeresete benyújtása után lemondta a turnéját a Ben Affleckel való szakítása miatt, mostanra azonban láthatóan tújutott a nehezén.

 

