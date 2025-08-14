Jennifer Lopez jobban van, mint valaha, Ben Afflecken is túltette magát

Augusztus 12-én tartotta Jennifer Lopez utolsó Up All Night turnékoncertjeit, amivel nemcsak lezárt az életében egy fejezetet, de meg is nyitott egy újat.
Turnéja során az énekesnő olyan helyeken lépett fel, mint Madrid, Varsó, Budapest Abu Dhabi vagy Szardínia. Utolsónál zárta le egész koncertsorozatát - számol be róla a Life.hu.
Jennifer Lopez az Instagram fotója mellé mellékelt egy érzelmes fotót, ahol egy New York feliratú sapkában mosolyog.
Tegnap este volt a nyár utolsó koncertje, és szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik eljöttek. Ez volt a legszebb, legboldogabb és legszabadabb nyár... és egyetlen kívánságom van, hogy ti is olyan boldogok legyetek, mint amilyenné ti tettetek engem minden este. Szeretlek benneteket
- írta az énekesnő.
Jennifer Lopez a válókeresete benyújtása után lemondta a turnéját a Ben Affleckel való szakítása miatt, mostanra azonban láthatóan tújutott a nehezén.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.