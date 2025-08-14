Jennifer Lopez jobban van, mint valaha, Ben Afflecken is túltette magát

Augusztus 12-én tartotta Jennifer Lopez utolsó Up All Night turnékoncertjeit, amivel nemcsak lezárt az életében egy fejezetet, de meg is nyitott egy újat.

Jennifer Lopez turnéja végéhez ért

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Turnéja során az énekesnő olyan helyeken lépett fel, mint Madrid, Varsó, Budapest Abu Dhabi vagy Szardínia. Utolsónál zárta le egész koncertsorozatát - számol be róla a Life.hu.

Jennifer Lopez az Instagram fotója mellé mellékelt egy érzelmes fotót, ahol egy New York feliratú sapkában mosolyog.

Tegnap este volt a nyár utolsó koncertje, és szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik eljöttek. Ez volt a legszebb, legboldogabb és legszabadabb nyár... és egyetlen kívánságom van, hogy ti is olyan boldogok legyetek, mint amilyenné ti tettetek engem minden este. Szeretlek benneteket

- írta az énekesnő.

Jennifer Lopez a válókeresete benyújtása után lemondta a turnéját a Ben Affleckel való szakítása miatt, mostanra azonban láthatóan tújutott a nehezén.