Harry herceg a londoni WellChild Awards díjátadón nemcsak személyes, bensőséges hangvételű beszédet mondott, hanem azt is elárulta, mit néznek mostanában Meghan Markle-lel közösen a Netflixen. A válasza pedig mindenkit meglepett. Egy sötét hangulatú politikai thriller és egy romantikus reality is szerepelt a listán.

Harry herceg jelenleg az Egyesült Királyságba utazott, hogy el tudjon látogatni egy számára különösen fontos eseményre, a WellChild Awards 2025-re

Harry herceg Netflix kedvenceitől mindenki ledöbbent

Harry herceg az idei WellChild Awards díjátadón egy különleges kérdést kapott egy fiatal résztvevőtől: mit néznek mostanában a Netflixen? A sussex-i herceg válasza pedig sokakat meglepett. Mint elárulta, feleségével, Meghan Markle-lel két sorozatot néznek párhuzamosan. Az egyik a sötét tónusú, politikai témákat boncolgató Hostage, a másik pedig a könnyed, romantikus valóságshow, a Love Is Blind.

Harry herceg Netflix szerződése

Harry herceg és Meghan Markle számára a Netflix azonban nemcsak szórakozást nyújt, hanem a megélhetésük egy részét is ez adja. Meghan Markle Szeretettel: Meghan című életmód sorozata ugyanis már a második évadnál tart. És habár a streaming óriás, a Netflix, nem hosszabbította meg a szerződését a sussex-i hercegi párral, egy teljesen másfajta együttműködésbe kezdett velük. Harry herceg és Meghan Markle egy úgynevezett first-look megállapodást kötött a Netflix-szel, amely szerint: ha bármilyen produkciós tartalom ötlete támad a hercegi párnak, akkor azt először a Netflix-szel kell egyeztetnie, és ő dönt arról, hogy érdekli-e a lehetőség vagy sem.

Harry herceg számára a Netflix nemcsak szórakozás, a streaming szolgáltatótól kapja a bevételük egy részét is

Harry herceg számára különösen fontos a WellChild Awards

A sussex-i herceg jelenleg az Egyesült Királyságban van egy díjátadó miatt. A WellChild Awards esemény ugyanis Harry herceg egyik szívügyének számít. Már több, mint 15 éve elkötelezetten támogatja a díjátadót, amely súlyosan beteg gyerekek és családjaik hősies helytállását ismeri el. Az idei londoni gálán, amelyre a sussex-i herceg egy év után tért vissza az Egyesült Királyságba, különösen meleg, közvetlen hangulat uralkodott. Harry herceg minden gyerekkel személyesen találkozott, többekkel hosszabban is elbeszélgetett. A beszélgetések során pedig nemcsak megható, hanem vicces pillanatok is akadtak. Egyik fiatal díjazottal például arról tréfálkoztak, milyen testvérnek lenni. Emellett arról is beszélt, hogy az ilyen események számára is inspirációt jelentenek, és segítenek előhozni a benne élő gyermeket.