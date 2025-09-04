Lesújtó tragédia: egy nappal a születésnapja előtt elhunyt a népszerű influenszer

28 éves korában elhunyt a közkedvelt reality sztár, Rolling Ray. Az influenszer halálhírét édesanyja közölte egy megható Facebook-bejegyzésben melyben kiemelte, fia szeptember 5-én ünnepelte volna a születésnapját. 29 éves lett volna.

28 éves korában vesztette életét Fotó: Pexels

Nehéz, nagyon nehéz szívvel tudatom, hogy a fiam, Ray Ray hazament az Úrhoz. Köszönöm mindenkinek, aki hívott vagy üzent. Hosszú út áll előttünk

- írta.

A Rolling Ray néven ismertté vált Raymond Harper az internetre feltöltött humoros videóival szerzett ismertséget, majd szerepelt az MTV Catfish Trolls című műsorában, valamint a Bobby I Love You, Purr társkereső show-ban is. Ray saját magát a „leghíresebb fiú a kerekesszékben” néven emlegette. Az utóbbi években azonban több egészségügyi problémával is küzdött. Májusban intenzív osztályra került, ahol tüdőgyulladással és vérfertőzéssel kezelték. Akkor arról írt, nem biztos benne, hogy megéli az anyák napját.

Ray korábban, 2022-ben már küzdött tüdőgyulladással, amelyet követően ráadásul még koronavírussal is küzdött.

Az immunrendszerem nem elég erős ahhoz, hogy egyedül megküzdjek a betegséggel

- vallotta be Ray a kórházból.

Barátai és rajongói halálhíre óta sorra köszöntek el tőle a közösségi médiában. Az énekes Bobby Lytes így fogalmazott:

Próbáltam kivárni, remélve, hogy csak újabb pletyka. Nyugodj békében, a leghíresebb fiú a kerekesszékben. Megmutattuk a világnak, hogy két teljesen más háttérből jövő ember félreteheti a gyűlöletet, és együtt csodát hozhat létre. Szeretnek téged szerte a világon, és nagyon fognak hiányozni. Tárd ki a szárnyaid, és repülj, ikonikus barátom, Rolling Ray

- idézte őt a Daily Star.