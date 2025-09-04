Sosem hallott részletek és fotók az Exatlon Kupáról: a világ legjobbjaival versenyez a magyar csapat

Hiába reménykednek a sport reality hazai rajongói, itthon egyelőre szó sincs a folytatásról. Pedig az Exatlon Hungary minden évadának nagyon jó volt a nézettsége, a versenyzők nagy népszerűségnek örvendenek mai napig, mindenkinek meg volt a kedvence.

Az Exatlon Kupa magyar csapata fantasztikusan érezte magát újra Dominikán (Fotó: Saját)

Jósa Dani az Exatlon Kupáról: Mérhetetlen büszkeség, hogy meghívót kaptam!

Bár a műsorból újabb évad itthon nem készül, de nemrég kiutazott Dominikára Jósa Danny, Ujvári Iza, Tóth Janka, Virág András, Wald Ákos, Besenyei Bogi, Buzás Dóri és Novák Zalán. Az Exatlon Hungary nézőknek mind ismerős név, hiszen mindegyikük nagy közönségkedvenc volt a maga évadában, rutinos versenyzők, akik szívüket, lelküket beleadták a versenyzésbe az Exatlon Kupán is, amit a mexikóiak szerveztek.

Jósa Danny, az All Stars férfi győztese bármikor újra felvenné az Exatlon mezt (Fotó: Saját)

„Amikor felhívtak a mexikóiak, hogy van ez a Kupa és szeretnék, hogy én is ott legyek, csak azt kérdeztem, mikor induljak” – mesélte nevetve Jósa Danny, az All Stars évad férfi győztese.

Több embert megkerestek, tudok olyanról, aki nemet mondott, meg olyat, akinek sajnos az időpont nem volt jó. Nekem szerencsére pont jókor jött, és végül nagyon jó csapat jött össze. Én nem gondoltam, hogy valaha még Exatlon mezt húzhatok és itt versenyezhetek. Amikor megérkeztem Dominikára, úgy éreztem haza jöttem, én ugye két évadban is több hónapot versenyeztem és nem titok, én nagyon éltem ezt az egészet, az életem meghatározó hónapjai voltak!

A magyar csapat tagjai: Tóth Janka, Buzás Dóri, Wald Ákos, Novák Zalán, Besenyei Bogi, Virág András, Ujvári Iza és Jósa Danny (Fotó: Saját)

Lehet, lesz folytatás

Jósa Danny szerint nem elképzelhetetlen, hogy legközelebb is lesz magyar csapat az Exatlon Kupán.

„Most egyébként sokkal szabadabbak voltunk, mint a saját évadainkban. Eleve, hotelben laktunk, itt nem volt faház, meg villa, az egésznek más a hangulata, de fantasztikusan éreztük magunkat. Én nagyon örülnék neki, ha legközelebb is hívnának minket, hiszen itt tényleg a világ legjobbjai voltak az ellenfeleink. 15 vadonatúj pályán zajlottak a futamok, több pálya jóval nagyobb és komplexebb az eddigi régi pályákhoz képest. Nekem nagyon tetszik ez az egész, Szívesen jönnek ha lesz ilyenre újabb lehetőség és úgy adódik, hogy tudok is...”