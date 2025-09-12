Giorgio Armani végrendeletében különös ellentmondásra bukkantak

Giorgio Armani végrendeletében arra utasította örököseit, hogy fokozatosan adják el az ötven évvel ezelőtt létrehozott divatmárkáját, vagy kérjék annak tőzsdei bevezetését – derült ki a Reuters által megszerzett dokumentumból a Magyar Nemzet szerint. – Ez meglepő fordulat egy olyan cég esetében, amely eddig mindig védte függetlenségét és olasz gyökereit. A végakarat alapján úgy tűnik, Armani végül feladta korábbi „magányos farkas” filozófiáját, hogy biztosítsa a vállalat túlélését a tulajdonos halála után.
A végrendelet pontosan előírja, hogy az örökösöknek 18 hónapon belül el kell adniuk az olasz divatház kezdeti 15 százalékos részesedését, majd Armani halála után három-öt évvel további 30–54,9 százalékos tulajdonrészt kell átruházniuk ugyanarra a vevőre. A vásárlásnál elsőbbséget élvez az LVMH, a világ legnagyobb luxuskonszernje, amelyhez többek között a Louis Vuitton, a Moët & Chandon és a Hennessy tartozik, továbbá a L’Oreal vagy az EssilorLuxottica is előnyt élvezhet. Ez éles váltás Armani korábbi szemléletéhez képest, hiszen a tervező évtizedeken át elutasította, hogy feladja a vállalat feletti teljes kontrollt, vagy hogy tőzsdére vigye a céget, és részesedéseket sem volt hajlandó eladni külső befektetőknek. A végrendelet arra utal, hogy Armani végül úgy látta, a márka csak akkor maradhat fenn, ha egy nagy luxuscsoporthoz csatlakozik, vagy tőkeinjekciót kap.
A Corriere della Sera szerint Armani vagyona 11 és 13 milliárd euró közé tehető. A lap részletesen ismertette, hogy a L’Immobiliare SRL nevű társaság csaknem 300 millió euró értékben birtokol ingatlanokat, amelyek 75 százalékos tulajdonjoga Armani nővéréhez és két unokatestvéréhez kerül, míg a haszonélvezeti jog Leo Dell’Orcóé lesz, aki Armani élettársa és jobbkeze volt. A tervező 101 szobás Via Borgonuovó-i palotája, amely körülbelül 75 millió eurót ér, szintén külön rendelkezés tárgya: ennek haszonélvezeti joga fele-fele arányban száll az örökösökre és az élettársra. Armani kikötötte, hogy minden maradjon a helyén, kivéve egy Matisse-festményt és egy Man Ray-fotót.
Giorgio Armani olasz divattervező és milliárdos márkatulajdonos 91 éves korában, szeptember 4-én hunyt el. A Financial Times megemlékezése szerint a nők számára Chanelhez hasonlóan erőteljes, magabiztos ruhákat tervezett, amelyek hozzájárultak a dolgozó nők 1980-as évekbeli társadalmi forradalmához. Ezzel szemben a férfidivatot lazította, a hagyományos szabászatot úgy dekonstruálta, hogy az máig hatással van a világ szinte minden öltönyének elkészítésére. Armani ars poeticáját többször is megfogalmazta, egyik legismertebb mondata így szól:
Az elegancia nem azt jelenti, hogy észrevesznek, hanem azt, hogy emlékeznek rád
