Ez lesz Giorgio Armani gigantikus vagyonának sorsa

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 18:29
Az olasz divattervező hatalmas életút mögött állt.
Amy Mans
Giorgio Armani 91 évesen hunyt el, és most mindenki azon spekulál, kié lesz az elképesztő vagyon! A Forbes szerint 12,1 milliárd dollár (4,1 billió Ft) volt a nettó vagyona a legendás divattervezőnek.

alt=Az olasz divattervező, Giorgio Armani 91 éves korában hunyt el
Az olasz divattervező, Giorgio Armani 91 éves korában hunyt el / Fotó: AFP

Giorgio Armani végrendelete már évekkel ezelőtt meg lett írva

Az egész Armani-birodalom 1975-ben indult, és halála pillanatáig ő volt a vezér és egyetlen tulajdonos. Nem csak ruhákat tervezett, hanem a sport, a zene és az olasz luxusszállodák is az érdeklődési körébe tartoztak. Volt kosárlabdaklub-tulajdonos, befektetett szállodákba és ingatlanokba, sőt, még egy 200 lábas jachtot is birtokolt.

Gyerekei nem voltak, de a Financial Timesnak még életében elárulta, hogy kié lesz a staféta: 

A feladataimat azoknak adom át, akik a legközelebb állnak hozzám, Leo Dell'Orcónak, a családtagjaimnak és a csapatnak

- idézi az olasz divattervező szavait az Origo. 

A végrendeletét 2016-ban helyezte letétbe egy milánói közjegyzőnél. Az örökösök listáján szerepel húga, Rosanna, három másik családtag, a régóta hűséges Pantaleo Dell’Orco, és persze az általa alapított jótékonysági alapítvány.

A cégnél már 2023-ban beült a vezetésbe a legtöbb örökös: Silvana és Dell’Orco irányítják a divatcsapatot, Roberta a VIP-sztorikért felel, Camerana pedig a fenntarthatósági vonalat viszi. Az alapítvány részesedéssel bír a cégben, hogy biztosítsa a vállalkozás függetlenségét és jótékony célokra fordítsa a vagyont.

A cég alaptőkéjét hat kategóriára osztották különböző szavazati jogokkal, és most már szavazati jog nélküli részvények is vannak. A vezetők kiválasztása szigorú szabályokhoz kötött, és csak öt évvel Armani halála után dönthetnek a vállalat tőzsdére viteléről.

Armani mindig is ragaszkodott a függetlenséghez, mivel nem akarta, hogy életműve egy másik cég alá kerüljön. A divatvilág egyik ikonja végleg eltávozott, de a birodalma örökre megmarad.

 

 

 

