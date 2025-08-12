Itt a bizonyíték, mindent kiderítettünk Ronaldo eljegyzési gyűrűjéről

Ha Cristiano Ronaldo eljegyzése Georgina Rodriguezzel csak „megborzolta” volna a netet, a gyűrűje konkrétan darabokra szedte azt. A 40 éves portugál futballsztár és a 31 éves argentin modell augusztus 11-én jelentették be nyolc év után, hogy hivatalosan is összeházasodnak – mindezt egy Instagram-posztban, ahol a főszereplő bizony nem a boldog pár, hanem Georgina új, szemet kápráztató gyémántgyűrűje volt.
Bár a gyűrű pontos részleteit egyelőre sem a pár, sem az ékszerész nem árulta el, a világ ékszerszakértői már most versenyt futnak a legpontosabb tippért. Tobias Kormind, a londoni 77 Diamonds ügyvezetője szerint a középső, ovális csiszolású kő önmagában körülbelül 35 karátos lehet, amelyet két oldalról egy-egy karátos ovális kísérőkő fog közre, mindezt platinába foglalva. A teljes gyűrű így akár 37 karátos is lehet – és Kormind szerint a híres Taylor–Burton-diamanttal is felveszi a versenyt, amelyet Richard Burton (színész) ajándékozott Elizabeth Taylornak (színésznő). Ő 5 millió dollárra (2 milliárd forint) saccolja Ronaldo választását.
Laura Taylor, a Lorel Diamonds eljegyzési gyűrűspecialistája „rendkívülinek” nevezi a gyűrűt. Szerinte a fő kő 15–20 karátos is lehet, és a különleges ovális csiszolás maximális csillogást biztosít. „Ha a gyémánt természetes és a D–F színskálában mozog, hibátlan vagy közel hibátlan tisztasággal, az értéke könnyedén meghaladhatja a 4-5 millió dollárt” – teszi hozzá.
A gyűrűről a közösségi médiában is megindult a találgatás. Julia Chafe, ékszermániás influenszer például 3 millió dollárra tippelte az értékét, és hozzátette: „Ezt a követ rendszeresen hordani olyan, mintha egy 100 kilós kézisúlyzót cipelnél a gyűrűsujjadon. Fájdalmas, de megéri.”
Ronaldo és Georgina 2017 óta alkotnak egy párt, most pedig a futballikon egy olyan gyűrűvel pecsételte meg a kapcsolatukat, ami mellett a legtöbb ékszer aprópénznek tűnik. A gyűrűtől viszont csak a lagzi lehet még káprázatosabb: jövőre világbajnokságot rendeznek és Ronaldo biztosan büszkén pakolná ki az esküvői asztalra pályafutása első világbajnoki aranyérmét.
