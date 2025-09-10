Zokognak a rajongók, tragikusan fiatalon elhunyt az ikonikus banda dobosa

Mindössze 42 éves korában elhunyt a Baroness amerikai együttes korábbi dobosa, Allen Blickle. A tragikus hírt a banda tagjai egy, a közösségi médiában kiadott nyilatkozatban erősítették meg, hozzátéve, hogy a zenész néhány nappal korábban hunyt el. A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Elhunyt az ikonikus banda dobosa / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Megszakad a szívünk, amiért közölnünk kell a hírt, hogy kedves barátunk, kreatív partnerünk és korábbi zenésztársunk, Allen Blickle néhány nappal ezelőtt elhunyt. Még mindig sokkos állapotban vagyunk amiatt, hogy elment. Megértéseteket kérjük, amíg a családja és a zenekar feldolgozza a halálát és gyászol. Allen, szeretünk és hiányzol. Minden egyes közös pillanatot nagyra értékelünk

- olvasható a közleményben, amelyre csakhamar számtalan hozzászólás érkezett, a rajongók részéről, akiket nagyon megrázott ez a bejelentés.

Hihetetlen. Nyugodjon békében egy újabb legenda, aki túl korán távozott!

- írta az egyikük.