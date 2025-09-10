Zokognak a rajongók, tragikusan fiatalon elhunyt az ikonikus banda dobosa

Mindössze 42 éves korában elhunyt a Baroness amerikai együttes korábbi dobosa, Allen Blickle. A tragikus hírt a banda tagjai egy, a közösségi médiában kiadott nyilatkozatban erősítették meg, hozzátéve, hogy a zenész néhány nappal korábban hunyt el. A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Megszakad a szívünk, amiért közölnünk kell a hírt, hogy kedves barátunk, kreatív partnerünk és korábbi zenésztársunk, Allen Blickle néhány nappal ezelőtt elhunyt. Még mindig sokkos állapotban vagyunk amiatt, hogy elment. Megértéseteket kérjük, amíg a családja és a zenekar feldolgozza a halálát és gyászol. Allen, szeretünk és hiányzol. Minden egyes közös pillanatot nagyra értékelünk
- olvasható a közleményben, amelyre csakhamar számtalan hozzászólás érkezett, a rajongók részéről, akiket nagyon megrázott ez a bejelentés.
Hihetetlen. Nyugodjon békében egy újabb legenda, aki túl korán távozott!
- írta az egyikük.
A Baroness egy amerikai heavy metal zenekar, amely 2003-ban alakult a georgiai Savannah-ban. A sludge metal, a progresszív rock és a post-metal keverékéről ismert zenekar csakhamar kivívta a kritikusok elismerését a fejlődő hangzásáért és művészi integritásáért. A felállás azonban számos változáson ment keresztül, az alapító tag, Allen pedig 2013-ban kilépett az együttesből, egy súlyos buszbalesetet követően. A baleset következtében Blickle és az akkori basszusgitáros, Matt Maggioni is csigolyatörést szenvedett, míg a frontember, John Baizley több végtagtörést. A traumatikus esemény jelentős fizikai és érzelmi kihívásokkal járt a zenekar tagjai számára - írja a Daily Star.
