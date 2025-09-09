Diogo Jotára emlékeznek a portugál magyar meccsen - közös taps az elhunyt focista emlékére

A mai portugál magyar meccs miatt megható gesztust indítványozott a Carpathian Brigade, a magyar válogatott legnagyobb szurkolói csapata, aki arra kérte a szurkolókat, hogy a mai meccs 20-21. percében egy hatalmas vastapssal emlékezzenek meg a közelmúltban tragikus baleset következtében elhunyt portugál játékos, Diogo Jotáról.
A Liverpool támadója balesetben vesztette életét testvérével együtt, mikor autójuk defektes lett, majd kigyulladt. Alázata és közvetlensége miatt hatalmas tiszteletnek örvendett, a már amúgy is szenzációs játékos. Halálával az egész futballvilág megrendült.
Szívszorító párhuzam, hogy Diogo Jota 2016-ban, egy U21-es Magyarország–Portugália meccs előtt társaival együtt koszorút helyezett el a tragikusan fiatalon elhunyt Fehér Miklós sírjánál - számol be róla a veol.hu. - A magyar szurkolók, most viszonozhatják ezt a gesztust a portugál játékos tiszteletére.
Jota feleségét és három gyermekét hagyta hátra. A magyar válogatott kapitánya, Szoboszlai Dominik is megható sorokkal búcsúzott Diogo Jotától.
