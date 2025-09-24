Döbbenetes fordulat a Coldplay csókkamerás botrányában: Mégsem volt viszonyuk?

Egy Coldplay koncerten elcsípett pillanat robbantotta ki az év egyik legnagyobb botrányát. A nyilvánosság egészen ideáig viszonyra gyanakodott, de most közeli források azt állítják, hogy mindez csupán egy félreértés volt.

A Coldplay kiss cam szereplői között mégsem volt viszony? A képek valahogy mást sugallnak (Fotó: X via Bestimage / Northfoto)

A Coldplay botrány meglepő fordulata

Néhány hónapja robbant ki a nyár egyik legváratlanabb botránya, amikor Andy Byron, az Astronomer nevű cég akkori vezérigazgatója és Kristin Cabot HR-vezető egy Coldplay koncerten együtt ölelkezve tűntek fel a 'csókkamerán'. A közösségi médiában azonnal elindultak a találgatások, hogy a két magas beosztású vezető között titkos viszony lehetett. Most azonban egy közeli forrás a People magazinnak nyilatkozva cáfolta ezeket a feltételezéseket. A nyilatkozó szerint Andy Byron és Kristin Cabot között sosem volt romantikus kapcsolat, és a koncerten rögzített pillanatot is félreértelmezték:

Kristin és Andy kiváló munkakapcsolatot ápoltak, nagyszerű barátság fűzte őket egymáshoz. Nem volt köztük semmiféle viszony. Nem volt helyénvaló a főnököt megölelni egy koncerten, és ő teljes felelősséget vállal ezért, de a botrány, a bukás, az állás elvesztése... Mindez igazságtalan.

A névtelenséget kérő forrás továbbá hangsúlyozta, hogy Kristin Cabot a koncert idején már külön élt a férjétől, és hetekkel később hivatalosan is beadta a válókeresetet. Az ölelés pedig, amit a Coldplay csókkamerája megörökített, szerinte csupán egy ártalmatlan gesztus volt, nem több.

Kristin Cabot az elmúlt hetekben több száz fenyegetést kapott (Fotó: Billy Tompkins / Northfoto)

Chris Martin beszólása csak olaj volt a tűzre

Július 16-án a Coldplay koncertet adott a massachusettsi Foxborough városában, a Gillette Stadiumban. A show közben a közönséget pásztázó csókkamera egy különös párost mutatott be, akik épp átkarolva egymást élvezték a koncertet, majd amikor észrevették magukat a kivetítően, azonnal szétrebbentek ijedtükben. A Coldplay frontembere, Chris Martin még meg is jegyezte:

Vagy viszonyunk van, vagy nagyon szégyenlősek...

A kínos jelenetről készült videó vírusként terjedt el a közösségi médiában és nagyon hamar kiderült, hogy a két szereplő nem más, mint Andy Byron, az Astronomer vezérigazgatója, és Kristin Cabot, a vállalat HR-vezetője.