Chris Martin először reagált a csókkamera botrányra

Chris Martin, a Coldplay frontembere először reagált a csókkamera körül kialakult botrányra, amely egy híres techcég vezetőjének magánéleti válságát robbantotta ki. A zenész nemcsak megvédte a zenekar ikonikus koncertjelenetét, hanem elárulta, hogy miért nem hajlandó lemondani róla.

Chris Martin szeretné, ha a Coldplay koncerteken megmaradna a csókkamerás rész

(Fotó: Photo Image Press/Northfoto)

Chris Martin reagált a csókkamera botrányra

A zenekar augusztus 18-án, hétfőn a Kingston upon Hull-i Craven Parkban koncertezett a Music of the Spheres világkörüli turnéja keretein belül. Chris Martin pedig végre megszólalt a múltkori Coldplay koncerten történt, világszerte elhíresült csókkamera incidens kapcsán. A zenekar angol frontembere humorral és őszinteséggel nyugtázta a történteket, miközben megerősítette, hogy a Jumbotron Song alatt vetített csókkamera a jövőben is marad a turné része.

Régebb óta csináljuk ezt, és most lett ebből ez a... botrány. Az élet néha citromot ad, de mi inkább limonádét csinálunk belőle.

Chris Martin azt is hozzátette, a zenekar célja az, hogy a közönséggel minél szorosabb kapcsolatot alakítson ki, és ez az interaktív rész a show fontos eleme marad.

Chris Martinnak fontosak a rajongók

Ugyanezen az angliai koncertállomáson Chris Martin egy rajongónak, aki egy felirattal jelezte, hogy háromszor is részt vett a turnén, így szólt:

Ott voltál annál a bostoni koncertnél? Köszönöm, hogy visszajöttél... még az affér után is!

Az énekes ezzel is jelezte, hogy a Coldplay zenekar nem szeretné, ha egy botrány miatt háttérbe szorulna a koncertélmény vagy a közösségi hangulat.

Andy Byron és Kristin Cabot mindketten házasok voltak, amikor lebuktak a Coldplay csókkamerájának köszönhetően

(Fotó: X via Bestimage/Northfoto)

Csókkamerás botrány

A csókkamerás botrány július 16-án, a Coldplay Massachusetts állambeli koncertjén történt. A zenekar egyik népszerű része a Jumbotron Song, amely során a közönség párosait mutatják a kivetítőn, gyakran bátorítva őket egy csókra. Ekkor került képernyőre két néző, akik ölelkeztek, majd ijedt arccal próbáltak elbújni, ami közben Chris Martin viccesen megjegyezte:

Vagy affér van, vagy csak nagyon félénkek.

A felvétel azonban villámgyorsan elterjedt az interneten, mivel a képen látható pár nem más volt, mint Andy Byron, az Astronomer nevű technológiai vállalat vezérigazgatója és Kristin Cabot, a cég HR-vezetője, akik történetesen mindketten házasok, csak épp nem egymással. A rajongók hamar beazonosították őket, a botrány kitört, és a vállalat belső vizsgálatot indított. Nem sokkal később Andy Byron lemondott a vezérigazgatói posztról, Kristin Cabot pedig szintén távozott a cégtől.