Charlie Sheen lányát emberkereskedők nézték ki maguknak

Sami Sheen egy ijesztő túlélő sztorit osztott meg a minap a TikTok-oldalán. Denise Richards és Charlie Sheen lánya majdnem emberkereskedők áldozata lett.

(Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Sami Sheen majdnem emberkereskedők csapdájába került

Sami Sheen és barátnője éjfél körül egy étterem parkolójában fotózkodtak, amikor egy idegen férfi lépett hozzájuk pénzt kérve. Charlie Sheen lánya azonban visszautasította a kéregetőt.

Sajnálom, nincs nálam készpénz.

Ám a férfi nem hagyta annyiban, maradt, és rendkívül tolakodóvá vált és kérdezte a lányokat, hogy akkor átutalni tudnának-e neki esetleg. Amire Sami válasza szintén nem volt. Majd ahogy elfordultak a férfitól, egy másik idegen jelent meg előttük, aki pedig azt kérdezte, hogy beszélnek-e spanyolul. Majd az ismeretlen férfi benyúlt a hátsó zsebébe, amire Denise Richards lánya rögtön elővette a táskájából a paprika spray-t. Majd a lányok elrohantak egyenesen a kocsijukhoz, beültek és magukra zárták az autót.

De nem ez volt a legijesztőbb rész

Sami Sheen és barátnője végül elmenekült a helyszínről, de még mindig reszketnek a félelemtől. Hazatérve pedig végignézték a parkolóban készült fotókat és teljesen lesokkolódtak, amikor észrevették, hogy a férfi végig nézte őket és figyelte, hogy mit csinálnak. Sami azért is osztotta meg a történetét a TikTokon, hogy figyelmeztesse a rajongóit, hogy legyenek sokkal elővigyázatosabbak, mint amilyen ő, meg a barátnője voltak.

Egész úton hazafelé erről beszéltünk, mert azt gondoltuk, ez olyan furcsa, mintha együtt dolgoznának. Nem is tudom, nagyon furcsa volt. Átnéztük a fotókat, és az a férfi végig minket nézett. Egész kib.szott idő alatt. Csak bámult minket. Minden kib.szott fotó hátterében ott van.

Majd bizonyítékképp megmutatta a képeket a rajongóknak. A két megrémült lány végül arra jutottak, hogy szerintük emberkereskedők lehettek a kéregetők, akik feltehetően szexuális munkásnak akarták elrabolni őket. Erre persze semmi bizonyítékuk sincs.

Denise Richards és Aaron Phypers botrányos válása hatással van a családtagjaikra is

(Fotó: Broadimage / Bestimage / Northfoto)

Sami Sheen családja fölött sötét felhők vannak

Ez a rémisztő incidens éppen azután történt, hogy Denise Richards fekete monoklival jelent meg az utcán. Sami édesanyja épp Hollywood egyik legbotrányosabb válásának közepén van. Denise és Aaron Phypers között hatalmas feszültség van. A színésznő már távolságtartási végzést is kért a volt párja ellen, legutóbb pedig már a rendőrség is belekeveredett a veszekedésükbe.